Kayseri'den kahreden haber! Anne ve 2 çocuğu 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girneşehitler Caddesi’ndeki 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana geldi. 13’üncü katta oturan Nurgül Dal ile oğlu Hamza ve kızı Zümra, balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Nurgül Dal ile çocukları Hamza ve Zümra'nın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Hamza Dal'ın balkondan sarktığı, annesi Nurgül Dal'ın ise kucağındaki kızıyla onu yakalamak isterken birlikte düştükleri öne sürüldü.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayı duyarak adrese gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.