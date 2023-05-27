Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'den kahreden haber! Anne ve 2 çocuğu 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Melikgazi#Balkon
Kayseriden kahreden haber Anne ve 2 çocuğu 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 15:38

Kayserİ'de, 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Nurgül Dal (29) ile çocukları Hamza (7) ve Zümra Dal (5) hayatını kaybetti. Hamza Dal’ın balkondan sarktığı, annesinin de kucağındaki Zümra ile onu tutmak isterken, birlikte düştükleri öne sürüldü.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girneşehitler Caddesi’ndeki 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana geldi. 13’üncü katta oturan Nurgül Dal ile oğlu Hamza ve kızı Zümra, balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Nurgül Dal ile çocukları Hamza ve Zümra'nın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Hamza Dal'ın balkondan sarktığı, annesi Nurgül Dal'ın ise kucağındaki kızıyla onu yakalamak isterken birlikte düştükleri öne sürüldü.

Kayseriden kahreden haber Anne ve 2 çocuğu 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Haberin Devamı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayı duyarak adrese gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseriden kahreden haber Anne ve 2 çocuğu 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Gözden Kaçmasın5 kişinin öldürüldüğü cinayet zincirinin kan donduran detayları ortaya çıktı5 kişinin öldürüldüğü cinayet zincirinin kan donduran detayları ortaya çıktıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınSilivride dehşet 16 yaşındaki çocuk, annesini, ablasını ve komşusunu öldürdüSilivri'de dehşet! 16 yaşındaki çocuk, annesini, ablasını ve komşusunu öldürdüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Melikgazi#Balkon

BAKMADAN GEÇME!

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması! ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk Bunaması
ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

#Sağlık
Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık