Çocuğuna yanlışlıkla kemoterapi verilmiş

Haberin Devamı

Dirençli yüksek ateş şikâyetiyle ailenin acilen hastaneye kaldırdığı Buğra'ya yapılan tüm tetkiklere rağmen net bir teşhis konulamadı. Aile, Gaziantep ve Adana'daki iki devlet hastanesine başvurdu. Adana'daki hastanede Buğra’ya hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konuldu, aileye acilen kemoterapi tedavisine başlanması gerektiği söylendi. Doktorların teşhisinin ardından Buğra'ya kemoterapi ve kortizon tedavisi uygulanmaya başlandı. Bu süreçte tedavi ve ilaçların etkisiyle çocuğun saçları döküldü, aşırı derecede kilo almaya başladı.

AİLE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yaklaşık 2.5 yıl süren tedavinin ardından Buğra’da bir türlü iyileşme olmaması üzerine Hatice-Süleyman Koç çifti, Adana'da özel hastaneye başvurdu. Özel hastanede yapılan geniş tetkiklerin ardından Buğra'nın ‘sistemik jia’ olarak da bilinen ateşli-iltihaplı romatizma hastası olduğu ve tedavisinin ise 2 haftada bir yapılması gereken aşı olduğu belirtildi. Yok yere kemoterapi tedavisi aldıklarını söyleyen ve ilik naklinin eşiğinden döndüklerini belirten anne Hatice Koç, “Manevi olarak çok yıkıldık. Daha yeni yeni toparlanıyoruz. Şu an çocuğum çok şükür iyi. Romatizmanın tedavisini alıyoruz. Doktorlardan şikâyetçi olduk. Peşini bırakmayacağız. Bu durumu kimsenin yaşamasını istemiyorum” diye konuştu.