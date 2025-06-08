Çocuğuna vuran baba ile vatandaş arasında yumruklu kavga!

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Olay, Arnavutköy’de 36 TC isimli seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu ses çıkaran çocuğuna bağırarak vurdu. Çocuğuna vuran babaya bir yolcu ise tepki gösterdi.

Babayla yolcu arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Şahıslar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların birbirine saldırdığı diğer yolcular ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.