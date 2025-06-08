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Çocuğuna vuran baba ile vatandaş arasında yumruklu kavga!

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#Arnavutköy#Otobüs Kavgası#İETT Otobüsü
Çocuğuna vuran baba ile vatandaş arasında yumruklu kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 09:19

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre bir İETT otobüsünde ses çıkardığı için çocuğuna bağırarak vuran bir kişi ile ona tepki gösteren vatandaş arasında kavga çıktı. Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Arnavutköy’de 36 TC isimli seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu ses çıkaran çocuğuna bağırarak vurdu. Çocuğuna vuran babaya bir yolcu ise tepki gösterdi.

Babayla yolcu arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Şahıslar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların birbirine saldırdığı diğer yolcular ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

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#Arnavutköy#Otobüs Kavgası#İETT Otobüsü

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