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Çocuğuna hırsızlık yaptırdı

#Hırsızlık#ÇOCUK#Anne
Çocuğuna hırsızlık yaptırdı

Biri bebek arabasında 2 çocuğuyla mağazaya gelen bir kadın, 4 yaşlarındaki oğluna eliyle işaret ettiği çantayı çaldırttı.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi’nde, cumartesi günü 14.00 sıralarında, kimliği belirlenemeyen bir kadın, biri bebek arabasında 2 çocukla çanta ve kozmetik malzemesi satan mağazanın önüne geldi. Mağaza önünde sergilenen çantaları inceleyen kadın, yanındaki, yüzünde bir film karakterinin maskesi olan 4 yaşlarındaki erkek çocuktan, beğendiği çantayı eliyle göstererek almasını istedi. Çocuk, çantayı askıdan alıp, bebek arabasına koydu. Kadın ise mağaza sahiplerinin dikkatini dağıtmak için başka bir çantayı alarak içeri girip fiyat sordu. Fiyatını öğrendiği çantayı bırakan kadın çocuklarıyla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Bir süre sonra çantanın yerinde olmadığını fark eden mağaza sahibi Öznur Coşkun (40), güvenlik kameralarına baktı. Kadının çocuğu hırsızlık yapmaya teşvik ettiğini görünce görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Coşkun, “Çocuğuyla birlikte geliyor. İlk önce içeriyi kolluyor bakan var mı diye. Ben müşteri ile ilgilenirken çantayı beğeniyor. Oğluna gösteriyor, ‘Al’ diyor. Sonrasında başka bir çantayı alıp içeriye giriyor fiyat sormak için. Eşim arkasından geliyor ama o sırada çantayı bebek arabasına koydukları için göremiyor. Çantanın yeri sabit, bizim dikkatimizi çekti yerinde olmadığı. Güvenlik kamerasına bakınca kadının çantayı çocuğa çaldırdığını gördük. Çocuğun yüzüne de maske takmış. Ben de 3 çocuk annesiyim. Gerçekten bu durumdan çok etkilendim” dedi. 

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#Hırsızlık#ÇOCUK#Anne

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