‘Çocuğun gürültü yapıyor’ cinayeti

Telefon görüşmesinin ardından Kadir T., güvenlik kulübesindeki Polat’ın yanına gitti. İkili tartışmaya başladı. Belinden ruhsatlı tabancasını çıkartan Kadir T., Polat’a peş peşe ateş etti. İlk kurşunlamanın ardından kulübeden birkaç metre uzaklaşan Kadir T. şarjör değiştirdikten sonra geri döndü ve birkaç el daha ateş etti. Ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İSTANBUL Çekmeköy’deki Manolya Sitesi’nde hem yaşayan hem de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Halis Polat, iddiaya göre dün saat 16.00 sıralarında aynı sitede yaşayan Kadir T.’yi arayarak, gürültü yapan çocuğunu uyarmasını söyledi. Telefon görüşmesinin ardından Kadir T., güvenlik kulübesindeki Polat’ın yanına gitti. İkili tartışmaya başladı. Belinden ruhsatlı tabancasını çıkartan Kadir T., Polat’a peş peşe ateş etti. İlk kurşunlamanın ardından kulübeden birkaç metre uzaklaşan Kadir T. şarjör değiştirdikten sonra geri döndü ve birkaç el daha ateş etti. Ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

MESLEKTAŞLAR

Evine çıkan ve balkondan “polis çağırın” diye bağıran Kadir T., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Tabancasına da el konuldu. Olay yerinde 18 boş kovan bulundu. Öldürdüğü Polat gibi özel güvenlikçi olduğu belirlenen Kadir T.’nin ilk ifadesinde, “Halis, sürekli ‘çocuğun gürültü yapıyor’ diye arıyor, sert bir üslupla uyarıyor, hakaret ediyordu. Yine uyarıda bulununca yanına gittim. Hakaret edince sinirlendim. Elini beline attığını görünce tabancamı çıkarttım ve ateş etmeye başladım. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum” dediği öne sürüldü. Polis, Halis Polat’ın vücudunda 28 mermi giriş ve çıkış yeri tespit etti. Kasten yaralama ve tehditten suç kaydı olduğu öğrenilen Kadir T.’nin özel güvenlikçi olma iznini nasıl aldığı ise araştırılıyor.