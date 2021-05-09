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HaberlerGündem HaberleriÇocuğun gözünün yaşına bakmadı, otoyol kenarında dehşet saçtı! O anlar telefon kamerasına yansıdı
GeriGündem Çocuğun gözünün yaşına bakmadı, otoyol kenarında dehşet saçtı! O anlar telefon kamerasına yansıdı
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 04:05 | Son Güncelleme:

Çocuğun gözünün yaşına bakmadı, otoyol kenarında dehşet saçtı! O anlar telefon kamerasına yansıdı

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Çocuğun gözünün yaşına bakmadı, otoyol kenarında dehşet saçtı! O anlar telefon kamerasına yansıdı

Ankara'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının sözlü ve fiziki şiddete uğradığı ve olay yerindeki çocuğun da korkuyla ağladığı görüldü.

Olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darp etmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu.

Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü.

Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Çocuğun gözünün yaşına bakmadı, otoyol kenarında dehşet saçtı O anlar telefon kamerasına yansıdı

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