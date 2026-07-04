Çocuğun cinsel organını koparmıştı! Bakanlık 73 yıllık cezayı az buldu: Çocuğu istismar cezası caydırıcı olmalı

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Dava dosyasına göre, Ankara Sincan ilçesinde 10 Ağustos 2023 günü, yaşları 8 ile 10 arasında değişen dört erkek çocuk sokakta oynuyordu. Aynı mahallede oturan Evren Demirci (43) isimli kişi çocukların yanına gelerek, “Beni bodruma indirin, bana yardım edin” diyerek yardım istedi. Bunun üzerine çocuklar, Demirci’nin kömürlüğe inmesi için yardımcı oldu. Ancak kömürlüğe indikten sonra Demirci kapıyı kapatıp, “Kimin pipisi daha büyük” diyerek, çocukların pantolonunu indirmeye çalıştı.

KAÇARKEN AYAĞI TAKILDI

Bunun üzerine çocuklar kömürlükten kaçmaya çalıştı. Ancak 8 yaşındaki H.A. kaçmaya çalışırken ayağı demire takıldı. Bunu fırsat bilen Demirci küçük çocuğu kömürlük içine çekti, pantolonunu indirdi. Demirci, daha sonra küçük çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı. Demirci hakkında “On İki Yaşından Küçük Mağdurların Cinsel İstismarı, Kasten Yaralama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarında 111 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

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ÇOCUK SAHİBİ OLMA İHTİMALİ AZALDI

Mahkeme sanığın akıl sağılığı yerinde olup olmadığı yönünden rapor aldırdı. Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor verdi. Hakkındaki suçlamaları reddeden ve çelişkili savunma yapan sanığa toplamda 73 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi yapılmadı. Mahkeme gerekçeli kararında H.A yaralamasının duyularından/organlarından birisinin işlevinin yitirilmesi niteliğinde olduğu, doğal yolla çocuk yapma yeteneğinden azalma olduğu ifade edildi. Karara ilişkin H.A’nın avukatı Şahin Antakyalıoğlu ve taraf avukatları istinaf başvurusunda bulundu.

İSTİNAF KARARI ONADI

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, başvuruları reddederek yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı istinaf kararına itiraz ederek Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Bakanlık vekili tarafından Yargıtay’a sunulan dilekçede dikkat çekici değerlendirmelere yer verildi.

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Temyiz başvurusunda sanığa verilen cezanın yetersiz olduğu savunularak özetle şöyle denildi:

"TRAVMA YAŞAM BOYU SÜRÜYOR"

“Dosya muhtevası incelendiğinde sanığın üzerine atılı suçları işlediği hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamakta olup; sayın mahkemece de işbu yönde hüküm kurulmuştur. Özellikle soruşturma evresinde toplanan delillerde işbu husus açık bir biçimde ortaya konmuştur. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların etkileri anlık olmayıp mağdurların yaşamı boyunca tüm hayatına sirayet edecek nitelikte ağır sonuçlara yol açtığı dikkate alındığında sanık hakkında indirim hükümleri uygulanması vicdanları yaralayacak niteliktedir.

CEZALAR CAYDIRICI OLSUN

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Geleceğimizin temel taşı olan çocukların sağlıklı, mutlu ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesi son derece önemlidir. Haliyle çocukların büyüdüğü ve yetiştiği ortamın da sağlıklı olması gerekmektedir. İşbu ortamın sağlanması görevi devletin olduğu kadar çocuğun ailesinin, yakınlarının ve etrafında bulunan kişilerin de görevidir. Toplum yapısını ve vicdanını zedeleyecek her türlü eylemde verilecek cezalar çocuklara zarar verecek kişiler nezdinde caydırıcı nitelikte olmalıdır. TCK ve tüm uluslararası sözleşmeler de bu kapsamda hazırlanmıştır.”