Çocuğuma EBA şifresi nasıl alırım? EBA tanıtım videosu ile adım adım EBA şifre alma işlemi

Ülkemizde corona virüsü önemleri kapsamında uzaktan eğitim sistemi 23 Mart'ta ilk dersle beraber başladı. EBA üzerinden öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi sağlanırken, EBA girişinin nasıl yapılacağı birçok velinin kafasını kurcaladı. Milli Eğitim Bakanlığı yaşanan kafa karışıklığının önüne geçmek için yalın bir anlatımla EBA şifre alma videosunu hizmete sundu. İşte, EBA şifresi nasıl alınır? Çocuğuma EBA şifresi nasıl alırım? sorularının yanıtını merak edenler için EBA şifresi almanın yolları...

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA ŞİFRE ALMA EBA şifresi iki farklı şekilde oluşturulabilir:

a) “EBA Hesabı Oluştur” butonu ile:

Bir defaya mahsus olmak üzere “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni belirleyebilirsin. Bunun için:“EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip “Giriş” butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle. Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve “Şifre Oluştur” butonuna tıkla.

Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.

Güvenlik kodunu girip ve “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

EBA şifresi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Çocuğuma Nasıl EBA Şifresi Alırım?



Adım adım yapmanız gerekenler videomuzda 👇🏻#TatilDeğilUzaktanEğitim pic.twitter.com/VBwzVDJbyV — MEB (@tcmeb) March 23, 2020

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

- EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

- Güvenlik kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna tıkla.

- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.

- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla.Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında ‘Ana Sayfa’ya ulaşılıyor.

EBA VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

"Siteye girdiğinizde üstteki menüden Veli Girişi'ni seçmelisiniz. Otomatik olarak e-devlet sistemine yönlendirileceksiniz. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaptığınızda sizi EBA Veli Sistemi ana ekranı karşılayacaktır. Birden fazla öğrencinin velisiyseniz öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan 'ok' işaretine tıklayarak, durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz.

Ekranın sağında bulunan takvimden çocuğumuzun etkinliklerini, çalışmalarını, tatil günlerini ve yazılı sınavlarını takip edebilirsiniz. Ekranın solunda bulunan menüden 'dersler' butonuna tıkladığınızda öğrencinin aldığı dersler karşınıza gelecektir. Ders seçip konu detayına tıklayarak, çocuğumuzun ilgili konularda yer alan içeriklerdeki performans durumunu ve tamamlama yüzdesini görebilirsiniz. Çocuğunuz ders içeriklerini tamamladıkça konu tamamlama yüzdesi artacaktır. Konu performansı ise çocuğumuzun bir konuda yer alan sınavlardaki ve testlerdeki performansıyla ilişkilidir. Derse ait ödevi varsa bu ekrandan derslerinin altındaki ödev uyarılarını görebilirsiniz.

Ekranın solunda bulunan menüden, 'çalışmaları' butonuna tıklandığında öğretmen tarafından öğrenci atanmış çalışmalar, bu çalışmaların başlangıç ve bitiş tarihleriyle beraber öğrencinin çalışmada ilerleme durumu ekrana gelecektir.

Veliler, EBA'da çocuklarının çalışmalarını ve tamamlama durumlarını, EBA kullanımına bağlı olarak ders konularındaki performanslarını görebilmenin yanı sıra EBA akademik başarısını, EBA puanı ve sıralamasını, proje ve sertifikalarının yer aldığı EBA portfolyolarını inceleyebiliyor.