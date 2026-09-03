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'Çocuğum SMA hastası' deyip IBAN paylaştı; yardım toplayan şüpheli tutuklandı

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#Antalya#SMA Hastalığı#Sanal Dolandırıcılık
Çocuğum SMA hastası deyip IBAN paylaştı; yardım toplayan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 10:44

Antalya’nın Serik ilçesinde, sanal medyada çocuğunun SMA hastası olduğunu öne sürüp banka hesap numarasıyla yardım adı altında para toplayan H.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A.'nın sanal medya hesabından çocuğunun SMA hastası olduğunu belirterek paylaşım yaptığını ve banka IBAN numarasına yer vererek yardım talebinde bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada H.A.'nın bu yöntemle para toplandığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda H.A. yakalanarak gözaltına alındı. H.A., Serik İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

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#Antalya#SMA Hastalığı#Sanal Dolandırıcılık

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