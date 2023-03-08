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Çocuğum olur, diye ördüklerini depremzedelere göndermiş

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#Bartın#Depremzede#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 10:20

Bartın’da, depremzedelere gönderilmek üzere muhtarlığa bırakılan çocuk kıyafetlerinin olduğu poşetten çıkan, '30 sene önce örmüştüm bir çocuğum olur, diye ama olmadı. Belki orada bir kızım olur inşallah. 30 seneden beri duruyorlardı, Allah’ım sarıp sarmalasın sizi' yazılı not, duygulandırdı.

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Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bartın’da da depremzedelere yardım seferberliği sürdürülüyor. Afetzedelere gönderilmek üzere paket hazırlayanlar, valiliğe ve muhtarlıklara bırakıyor. Esentepe Mahallesi Muhtarlığı'na gönderilenler arasında; örme çocuk kıyafetlerinin olduğu poşet açıldığında 3 kazak, pantolon, hırka ve şapka çıktı. Poşete iliştirilen nottaki ‘30 sene önce örmüştüm bir çocuğum olur, diye ama olmadı. Belki orada bir kızım olur inşallah. 30 seneden beri duruyorlardı, Allah’ım sarıp sarmalasın sizi’ yazısı ise okuyanları duygulandırdı.

Esentepe Mahallesi'nin muhtarı Şenol Özdemir, “Depremzedeler için yardımlar topluyorduk. Çok kalabalık vardı. O sırada bu poşeti biri getirmiş. Poşetleri açarken, üzerinde bir not olan kıyafet gördüm. İçinde değişik renklerde el işi örülmüş kıyafet vardı. Yazıyı okuduğumda çok duygulandım. Allah ondan razı olsun, inşallah Rabb'im ona da çocuk nasip eder. Bunu bırakan kardeşimiz bunları 30 yıl önce örmüş ve saklamış. Kendisini de tanımıyorum, tanısam elini öpeceğim” dedi.

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Çocuğum olur, diye ördüklerini depremzedelere göndermiş

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#Bartın#Depremzede#Deprem

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