×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çocuğu için 2 lahmacun isteyen kadına tepki gösteren seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Seyyar Lahmacuncu#Tezgah#Lahmacun
Çocuğu için 2 lahmacun isteyen kadına tepki gösteren seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 12:24

Adana’da çocuğu için 2 lahmacun almak isteyen kadına “5’ten az satmam” diyen seyyar satıcının görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Zabıta ekipleri satıcının tezgahını kaldırırken, A.D. de yaptığı paylaşımda özür diledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar arabasında lahmacun satan A.D.'nin yanına bir kadın ve oğlu geldi. İddiaya göre; anne, oğlu için 2 lahmacun satın almak istedi. Ancak A.D., "5'ten az satmam" diyerek, satış yapmak istemedi.

Çocuğu için 2 lahmacun isteyen kadına tepki gösteren seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Tepki üzerine kadın 2 adet lahmacun satın alacağını söyledi. A.D. ise "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" dedi. Bu sırada A.D., kadının verdiği parayı da alarak cebine koydu. Kadının poşet istemesi üzerine sinirlenen A.D., ambalaj masrafına da tepki göstererek, "Yahu 2 tane alıyorsun, poşete koy, kağıda sar diyorsun" diye konuştu.

Haberin Devamı

Çocuğu için 2 lahmacun isteyen kadına tepki gösteren seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

SANAL MEDYADA PAYLAŞILDI

O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı. Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, “Toplumsal vicdanı yaralayan her türlü davranışın karşısında olmaya, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir" paylaşımını yaptı.

Çocuğu için 2 lahmacun isteyen kadına tepki gösteren seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı

Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri de A.D.'nin seyyar lahmacun tezgahını kaldırdı. A.D. de sanal medyadan paylaşım yapıp, özür diledi.

Gözden KaçmasınBeyoğlunda semt pazarında ürün seçme kavgası: Kadını başından yaralayan esnaf tutuklandıBeyoğlu'nda semt pazarında 'ürün seçme' kavgası: Kadını başından yaralayan esnaf tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Seyyar Lahmacuncu#Tezgah#Lahmacun

BAKMADAN GEÇME!