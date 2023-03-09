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Çocuğu hasta anneye ceza ertelemesi

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#Yeni Yargı Paketi#TBMM#Ceza Ertelemesi
Çocuğu hasta anneye ceza ertelemesi
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 07:00

Yeni yargı paketi Meclis’e geldi. Teklifle, kira ve kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınıyor. Kira uyuşmazlıklarında taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Kanser gibi ağır bir hastalığa yakalanan çocukların cezaevindeki annelerinin cezalarının infazı ertelenebilecek. Çamaşır makinesine haciz devri de bitiyor.

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Adalet Bakanlığı İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören kanun teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. En kısa sürede yasalaşması beklenen teklifteki düzenlemeler satırbaşları ile şöyle:

KİRA UYUŞMAZLIĞI ARABULUCUYA: Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınıyor.

İNFAZ ERTELEMESİ: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a “Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının ertelenmesi”ne ilişkin madde ekleniyor. Bu maddeye göre infazına başlanmış olsa bile, toplam on yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa (kanser gibi) maruz kalan 18 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması halinde cezasının infazı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bir yıla kadar ertelenebilecek. Erteleme süresi her defasında altı ayı geçmemek üzere en çok dört kez uzatılabilecek.

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ORTAK EV EŞYASINA HACİZ YASAĞI: Konutlarda artık hâkim kararı olmaksızın ve icra takibine konu alacağı aşacak haciz işlemi yapılamayacak. Kişisel eşyalar ile çamaşır makinası, buzdolabı gibi tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınıyor. 

BAĞIMLIYA ÖZEL CEZAEVİ: Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getiriliyor.

GİZLİ SORUŞTURMACIYA GÖRÜNTÜ KAYDI YETKİSİ: Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının, hâkim tarafından kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkân sağlanıyor.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA AĞIR CEZA: Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bu suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.

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AVUKATLARA AİDAT YOK: Avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenecek.

UZUN YARGILAMA BAŞVURULARI KOMİSYONA: Anayasa Mahkemesi’ne, “Makul sürede yargılanma hakkı ile mahkeme kararlarının icrası hakkının ihlali” iddiasıyla yapılmış ve görülen bireysel başvurular ilgilinin müracaatı ile Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na devrediliyor.  

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#Yeni Yargı Paketi#TBMM#Ceza Ertelemesi

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