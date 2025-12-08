×
Çocuğu diri diri gömdü... Toprak altından çıkarıldı

#Hatay#Reyhanlı#Çocuk İstismarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 07:00

Hatay’da 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Amir A. (10), Reyhanlı Baraj Gölü yakınlarında başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, üzerine de taş konulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun, baygın haldeyken ‘dayı’ diye sayıkladığı öğrenildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Suriye uyruklu Amir A. (10), 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Amir A.’yı çevrede arayan ailesi, çocuklarını bulamayınca İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

DAYISI TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir A.’nın en son dayısı M.E. ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü’ne gittiğini tespit etti. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Amir A.’yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine de taş konulmuş baygın halde buldu.

Amir A.’nın, dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Toprağın altından çıkarılan Amir A., ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma tarafından gözaltına alınan dayı M.E. ise sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amir A.’nın tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

