Çocuğu çocuğa öldürttüler

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Casperlar’ suç örgütüne yönelik, 145’i tutuklu 223 sanık hakkında, 839 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı. İddianamede, örgüt elebaşının İsmail Atız, yöneticilerinin ise İsmayil Göleli, Hüseyin Kaan Akkuş, İsa Doğan, Mehmet Erhan Atız, Serhat Başakçi ve Süleyman Doğan olduğu kaydedildi. İddianamede, bu kişilerin eylem planlaması, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma süreçlerinin yönetimi konularında aktif rol aldığı belirtildi. İddianamede, ‘Casperlar’ silahlı suç örgütü ile ‘Daltonlar’ silahlı suç örgütü arasında Bahçelievler’de hasım gruplar olarak güç savaşı içerisinde bulundukları ve aralarında silahlı çatışmaların yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

ONLINE OYUNDAN BULUYORLAR

Bahçelievler’de 6 Mart 2025 tarihinde Hüseyin Asil’in (16) öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. ‘Casperlar’ yöneticileri, ‘Daltonlar’ üyesi olduğunu öne sürdükleri Hüseyin Asil’i öldürmek için yaptığı planda, yaşları 16 ile 20 arasında olan 3 kişi belirledi. Bu kişiler Bahçelievler’de hücre evine yerleştirildi.

Batıkan K. ifadesinde, “Online oynanan ‘Mobil legend’ isimli oyun üzerinden tanıştığım, kendisini ‘Burak’ olarak tanıtan kişi beni İstanbul’a davet ederek ‘Burada iş bulabilirsin’ dedi. 3 Mart’ta Muğla’dan İstanbul’a geldim. Bana barınma imkânı da sağlayacaktı. Bana konum attı ve bana bu attığı konumdaki evde kalabileceğimi söyledi. Evin kimin olduğunu ve adresini bilmiyorum” dedi.

İddianamede, ‘Casperlar’ silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun yönettiği sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen propaganda amaçlı paylaşımların fiziksel ve ruhsal sorunlar etkisinde kalan çocuk ve genç bireyler üzerinde etkili olduğu, ailesi ve çevresi tarafından dışlanan ve kabul görmeyen çocukları örgüte katılım için gönüllü olduklarına ilişkin birçok tespitin soruşturma kapsamında yapıldığı belirtildi.