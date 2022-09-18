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Çocuğu cinsel istismara maruz kalmıştı... 3 bin kişiyle eylem yaptı

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#Kahramanmaraş#Çocuk#İstismar
Çocuğu cinsel istismara maruz kalmıştı... 3 bin kişiyle eylem yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 21:12

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Mustafa Gökot'un (27) otomobilde cinsel istismarda bulunduğu H.Y.'nin (10) annesi Ş.I, yaklaşık 3 bin kişiyle eylem yaptı. Kızı için sessiz kalmayacağını ve davasından vazgeçmeyeceğini belirten Ş.I., "Çünkü 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor" dedi.

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Ortaokul öğrencisi H.Y. okula giderken, iddiaya göre, yanında otomobil durdu. Sürücü Mustafa Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi. Gökot'a inanan H.Y. ise araca bindi. Bir süre sonra mahalle dışına çıkan Gökot, otomobilde H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Gökot'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Olayı duyan mahalle sakinleri, karakolun önünde toplanarak Mustafa Gökot'u linç etmek istedi. Jandarma ekipleri, kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çocuğu cinsel istismara maruz kalmıştı... 3 bin kişiyle eylem yaptı

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'BENİM ÇOCUĞUMUN AĞZI HALEN ANNE SÜTÜ KOKUYOR'

Cinsel istismara uğrayan kızın annesi Ş.I. ve mahalle sakinleri ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Pazar yerinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, 'Çocuklara uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Elinde tuttuğu 'İstismara sessiz kalma ses ol' yazılı pankartıyla eylemde en öne sırada yer alan ve eşinden boşandığı öğrenilen Ş.I., kızına yapılan ahlaksızlığa sessiz kalmayacağını söyledi. Kendisine destek olan kalabalığa da teşekkür eden anne Ş.I., şöyle konuştu:

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"Çocuğuma yapılan cinsel istismar, tecavüz, yapılan bu ahlaksızlığa ve zorbalığa karşı susmayacağız, sesimizi duyuracağız. Biz şu an susarsak herkes susar. Ben konuşmasaydım, ben üstünü kapatsaydım, bugün bana yapıldıysa yarın sizin çocuklarınıza yapılacaktı. Onun için ben susmayacağım. Ben sonuna kadar sesimi duyuracağım, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bana destek verdiğiniz, benim arkamda durduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ben sesimi çıkarmasam sizin çocuğunuz olabilirdi. Ben utanmıyorum, hiçbir zaman da utanmayacağım da. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Benim çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor."

Çocuğu cinsel istismara maruz kalmıştı... 3 bin kişiyle eylem yaptı

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#Kahramanmaraş#Çocuk#İstismar

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