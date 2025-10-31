×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatmıştı: Cani yakalandı! Küçük çocuk yaşadığı dehşeti anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Çocuk İstismarı#Şiddet
Çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatmıştı: Cani yakalandı Küçük çocuk yaşadığı dehşeti anlattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 17:56

Adana'da iş yerine torpil attığı iddiasıyla kovaladığı A.B.'yi (8) yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlatan Orhan Akar (27), tutuklandı. Ayağından tutarak yere fırlattığı A.B.(8) ve amcası Bünyamin Budak, yaşananları anlattı.

Haberin Devamı

Olay, 29 Ekim'de Seyhan ilçesinde meydana geldi. Mahallede esnaflık yapan Orhan Akar, tartıştığı A.B.'yi kovalamaya başladı. A.B., ailesinin müstakil evinin merdivenlere çıkarak, kapı zilini çaldı. A.B.'yi takip eden Akar, yakaladığı çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attıktan sonra savurarak 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı.

Çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatmıştı: Cani yakalandı Küçük çocuk yaşadığı dehşeti anlattı

TUTUKLANDI

Yerde hareketsiz kalan A.B. ağlamaya başlarken, Orhan Akar kaçtı. Çocuğun ailesinin şikayeti sonra polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay güvenlik kamerasına yansırken; Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akar'ı olay yerinin yakınlarında gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Emniyete götürülen Orhan Akar, sorgusunda, iş yerine torpil attığı gerekçesiyle A.B.'yi kovalayıp, darbettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Orhan Akar, tutuklandı.

Çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatmıştı: Cani yakalandı Küçük çocuk yaşadığı dehşeti anlattı

‘HİÇBİR VİCDANA SIĞMAZ’

Adana’da Onur Akar’ın (27), iş yerine torpil attığı iddiasıyla kovalayıp evin merdiveninde yakaladıktan sonra ayağından tutarak yere fırlattığı A.B.’nin (8) amcası Bünyamin Budak, yaşananları anlattı.

Budak, “Konuyu haber alınca yeğenimin yanına geldim. Komşular durumu anlatınca kızmak için yeğenimle konuşurken, kamera kayıtlarına bakmamızı söyledi. Bakınca olayın aslını anladık. Çocuk, korkudan kaçarak sokağa giriyor. İnsanın vicdanı el vermez böyle bir muameleye. Çocuğun korktuğunu görmesine rağmen, kapının önüne gelip fırlatması hiçbir vicdana sığmaz” diye konuştu.

Çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatmıştı: Cani yakalandı Küçük çocuk yaşadığı dehşeti anlattı

‘HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN’

Şüphelinin hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirten Budak, “Benim yeğenim sahipsiz değil. Kimse kimsenin çocuğuna bunu yapamaz. Herkes kendi çocuğunu göz önüne getirerek bu konuyu değerlendirsin. Görüntüyü izleyince çok kötü şeyler hissettim. Bu şahsın devletimizin eline geçmesi daha iyi oldu. Bu çocuğun bir ailesi var, gelip bize söyleyebilirdi” dedi.

Haberin Devamı

‘CANIM ÇOK YANDI’

Yaşadıklarını anlatan A.B. ise “Sokakta arkadaşlarım torpil patlatıyordu. Ağabey çıktı, arkadaşlarıma vurdu. Ben de korkup, eve kaçtım. Sokaktan bisiklet geçiyordu, onu göremedi. Bisikletle çarpışıp, yere düştü. Ben zili çalarken ayağımdan çekip, yere attı. Canım çok yandı” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Çocuk İstismarı#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!