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Çocuğa uykuda sınırdışı

#Ayşen Aliyeva#ALMANYA#Sınır Dışı
Çocuğa uykuda sınırdışı

Almanya, 5 yaşındaki Azerbaycanlı Nicat’ı uykudan kaldırıp, babasıyla birlikte sınır dışı etti. Geride kalan anne “Küçük bir çocuk anneden nasıl koparılarak gönderilir” diye ağlıyor.

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Ayşen Aliyeva, yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Almanya’ya 2015’te geldik. O tarihten beri her şey yolundaydı. Ancak 24 Kasım 2021 akşamı polis eve baskın yaptı. Eşime sınır dışı edilme kararı olduğu söylenerek, uyuyan çocuğumla birlikte evden alınarak ertesi sabah Bakü’ye gönderildiler. O gece misafirlikte olduğum için evde değildim. İtirazlarımıza henüz yanıt gelmedi. Eşim şu an Bakü’de. Polisler ‘En kısa zamanda eşini de yanına göndereceğiz’ demiş. Çocuğumun kimliği bile yanında yoktu, doğum belgesiyle göndermişler.”

Haklarında sınır dışı kararı bulunduğunu ancak henüz yasal süreç tamamlanmadığı için polisin uygulamasının yasa dışı olduğunu savunan anne, “Biz terörist değiliz. Almanya’nın insan haklarını savunan bir ülke olduğunu düşünerek buraya iltica ettik. Küçük yaşta bir çocuk annesinden nasıl koparılır? Beni gönderselerdi. Çocuğum hergün ‘anne’ diye ağlıyor, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı” dedi. Siyasi suçlardan ötürü “babasının kaybolduğunu, annesinin de cezaevinde olduğunu” iddia eden Ayşen Aliyeva, “Geri gönderilirsem nasıl bir sorunla karşılaşacağımı bilemiyorum. Geri dönmek yerine burada ölürüm” dedi. Ayşen Aliyeva’nın avukatı Kristin Möller, “Aile hakkında 2019’da verilmiş bir sınır dışı kararı var. Fakat itiraz süreci devam ediyor. Duruşma 28 Mart’ya yapılacak. Mahkeme günü gelmeden yapılan işlem hukuk dışı” diye konuştu.

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ALMANYA: GÖNÜLLÜ GİTMEDİLER

Yetkililer aileye geçerli oturumları olmadığı için sınır dışı kararının bildirildiğini, ancak gönüllü olarak ülkeyi terk etmediklerinden, zorla sınır dışı yöntemine başvurulduğunu öne sürdü.

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#Ayşen Aliyeva#ALMANYA#Sınır Dışı

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