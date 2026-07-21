Çocuğa şiddete uygulayan öğretmen tutuklandı

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir aile, 10 yaşındaki B.B.T. harfleri öğrenme güçlüğü çektiği gerekçesiyle ailesi tarafından özel bir eğitim merkezine gönderilmişti.



Çocuğunun okula gidip geldikten sonra, hareketlerinin değiştiği durumu üzerine baba tarafından çocuğun şiddet gördüğü cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.



Olay üzerine aile şikayetçi olurken, H.İ.K. gözaltına alınmıştı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından öğretmen, adliyeye sevk edilmişti.



Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli H.İ.K, ‘kendini savunamayacak kişiye karşı yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.