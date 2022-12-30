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Çocuğa müdahale ederken saldırıya uğradı

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#Fethi Sekin Şehir Hastanesi#Hemşire#Yumruk
Çocuğa müdahale ederken saldırıya uğradı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 07:00

N.A., 1 yaşındaki çocuğa müdahale eden acil serviste görevli hemşire Seyhan Bakır’a küfür ve hakaret ederek yumruk attı. Gözaltına alınan ve ifadesinde “Yanlışlıkla vurdum” diyen N.A., serbest bırakıldı.

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Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'ne 22 Aralık’ta 1 yaşındaki oğlu Y.A.’yı yüksek ateş ve nöbet şikâyetiyle getiren N.A., geç ve yavaş müdahale edildiği iddiasıyla hemşire Seyhan Bakır’a (44) küfür ve hakaret edip tehdit etti. N.A., daha sonra Bakır’a yumruk attı. Yere düşen Bakır, N.A.’dan şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan N.A. ise ifadesinde “Yanlışlıkla vurdum” dedi. N.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

‘NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM’

Yaşadıklarını anlatan hemşire Seyhan Bakır, “Müşahede altında 1 yaşlarında çocuk havale geçirdi. Bilinci kapalı, solunumu rahatlasın, diye oksijen veriyordum. Arkadaşım ilaç getirmeye gitmişti. Diğer arkadaşım da hastanın bilgisini vermek için doktoru arıyordu. Bu sırada hastanın yakını geç ve yavaş müdahale yapıyorsunuz gerekçesiyle ağza alınmayacak hakaretler etmeye başladı. Biz hiç karşılık vermedik, tartışmadık. Hasta için koşuşturuyoruz. Hastaya müdahale etmeye devam ettik. Ben hastanın başındayken, adam yumrukla sol yanağıma ve kulağıma gelecek şekilde vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Başım dönmeye başladı, sersemledim. Hemen ‘Güvenlik’ diye bağırdım. Arkadaşlarım koştu geldi. ‘Beyaz kod’ verdik. Polis ve güvenlik ekipleri geldi, ifademizi aldılar. Doktor tomografi çekti, muayene etti. Darp raporu aldım ve 5 gün iş göremez raporu verdiler. Hep görüyorduk, duyuyorduk, başımıza geldi. Genelde bu tarz olaylar çok fazla olduğu için sözlere takılmıyoruz. Hasta psikolojisi, deyip işimizi yapıyoruz ama bu şahıs ağza alınmayacak hakaretler etti” dedi. 

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#Fethi Sekin Şehir Hastanesi#Hemşire#Yumruk

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