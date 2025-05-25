Çocuğa istismarda ‘tahliye’ kararına tepki: Bir anne olarak yıkıldım

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ANTALYA’da 11 yaşındaki B., sosyal medya hesabından tanıştığı E.K.Y.’ye (21) 18 yaşında olduğunu söyleyerek görüşmeye başladı. 21 Şubat’ta tanıştığı B.’yi okulunun önünden alan E.K.Y., küçük kızı önce çalıştığı dükkâna ardından evine götürdü. E.K.Y., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulundu. Küçük kız, 2 gün E.K.Y.’nin evinde kaldı. Çocuğun ailesi, kızlarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. 2’nci gün kayıp ilanını sosyal medyada gören E.K.Y., çocuğun annesi E.T.’ye sesli mesaj atarak, kızlarını getireceğini söyledi.

‘HER ŞEYDEN KORKUYOR’

Bunun üzerine E.T., polise haber vererek, şüphelinin yakalanmasını sağladı. İfadesi alındıktan sonra sulh ceza hâkimliğine sevk edilen E.K.Y. tutuklandı. Adli Tıp raporunda; küçük çocuğun iç çamaşırında, şüphelinin sperm hücresine rastlandığı kaydedildi. E.K.Y., geçen ay görülen ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Kızının psikolojik olarak çöktüğünü dile getiren anne E.T., “Tutuklanmıştı, şu an elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Aylardır uyku uyuyamıyorum, bize hiçbir bayram gelmiyor, ona da bayram gelmesin. Bir anne olarak yıkıldım. Bu sanığın bir an önce tutuklanmasını talep ediyorum. Kızım şu an psikolojik tedavi görüyor. Başına gelebilecek her şeyden korkuyor. İşin acı tarafı kızım ne yaşadığını bile bilmiyor” dedi.

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Avukat Duygu Aydın, 3 Nisan’da görülen ilk duruşmada tahliye verildiğini belirterek, kararın hukuka aykırı olduğunu savundu. Aydın, “Sanık, 11 yaşındaki mağdurun rızasının olduğu ve mağdur kendisini ‘18 yaşından büyüğüm’ diye tanıttığı için tahliye edildi. 11 yaşındaki bir çocuğun cezai ehliyeti bile yok. Karar hükümlere açıkça aykırıdır” dedi.

‘ENDER RASTLANAN DURUM’

Avukat Halil Erbil ise “Olaydan 2 gün sonra iddianame düzenlenmiş. Bu normalde hukuk sisteminde çok ender rastlanan bir durum. 2 gün içerisinde iddianame düzenlenip, 1 ay içerisinde ilk duruşmada sanığa tahliye kararı verildi. Çocuğun yaşı sadece 11. 11 yaşındaki bir çocuğa yönelik daha önce hataya düşme ihtimaline binaen tahliye kararı verildiğini görmedim” diye konuştu.