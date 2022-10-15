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Çocuğa istismar davasında Yargıtay’a bakanlık isyanı

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#Yargıtay#Ankara#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Çocuğa istismar davasında Yargıtay’a bakanlık isyanı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

Yargıtay, Ankara’da 7 yaşındaki kız çocuğunu okul panosundaki fotoğrafları gösterme bahanesiyle kucağına alıp, özel bölgelerine dokunarak, istismar eden öğretmene verilen cezayı “eylemini cinsel amaçla gerçekleştirdiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı” gerekçesiyle bozdu.

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Yeniden yapılan yargılamada sanık beraat etti.

SANIK ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın bozulması için temyiz yoluna gideceğine ilişkin dilekçe sunarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çarpıcı gerekçelerle kararı temyiz etti. Bakanlık, 11 Ekim’de yaptığı temyiz başvurusunda özetle şunları belirtti:

“Mezkur suçu işleyen sanık, fiilin sabit olmasına rağmen beraat verilmesi sonucu adeta ödüllendirilmiştir. Tekrar suç işlemekten caydırıcı nitelikte olmaması sebebiyle mahkemenin kararının hukuka aykırı olduğu kanaatindeyiz. Bu tür olayların önlenmesi konusunda hakimlere/mahkemelere de görev düşmesi, bu suçlarda alt sınırdan ceza verilmesinin ve/veya indirim uygulanmasının adeta bir ödül olması gözönüne alınarak; iş bu davada sanık hakkında ceza üst sınırından ve indirim hükümleri uygulanmaksızın cezalandırılması gerekmektedir.”

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#Yargıtay#Ankara#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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