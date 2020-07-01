Çocuğa cinsel istismardan hükümlü firari yakalandı
KOCAELİ’de, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.Ö. (46), saklandığı adreste yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ö.’nün Kandıra ilçesinde saklandığını belirledi. Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, A.Ö.’yü yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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