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Ramiz Kaan OKTAR-AKYAZI (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Çocuğa cinsel istismar suçundan gözaltına alınmıştı! Tutuklandı

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Çocuğa cinsel istismar suçundan gözaltına alınmıştı! Tutuklandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan F.N. (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce Sakarya’nın Akyazı İlçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi’ne gelerek yerleşen ve burada satın aldıkları araziye dergah yaptığı iddia edilen F.N. isimli şüpheli, Akyazı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonla ‘küçük yaşta çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

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