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Çocuğa cinsel istismar iddiası: Şüpheli tutuklandı

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#İstismar#Eskişehir#Eskişehir Haberleri
Çocuğa cinsel istismar iddiası: Şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 17:01

Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli İ.Y'nin, Seyitgazi ilçesinde yaşı küçük mağdur N.A'ya cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında "Çocuğa karşı cinsel taciz ve sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çocuğa cinsel istismar iddiası: Şüpheli tutuklandı

SERBST BIRAKILMASINA SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Savcılık sorgusu sonrası tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

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Başsavcılığın itirazı üzerine İ.Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ekiplerce yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İ.Y, buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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#İstismar#Eskişehir#Eskişehir Haberleri

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