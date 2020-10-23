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Aziz ÖNAL/DHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü, çatıda yakalandı

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Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü, çatıda yakalandı
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BİNGÖL'de hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.G. (26), evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.G.'nin Yedisu ilçesindeki evine geldiğini  belirledi. Hemen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.G.'yi evin çatısındaki gizli bölmede saklanırken buldu. M.G. sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

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