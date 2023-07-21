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Çocuğa çarptığını fark etmeyen kamyon şoförü yoluna devam etti! Arkadan gelen sürücü uyardı

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#Diyarbakır#Kamyon#Trafik Kazası
Çocuğa çarptığını fark etmeyen kamyon şoförü yoluna devam etti Arkadan gelen sürücü uyardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 13:28

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçerken kavşaktan dönüş yapan hafriyat kamyonunun dorsesinin çarptığı B.R. (8) isimli çocuk, yaralandı. Kamyon şoförü, başka bir sürücünün uyarısıyla 500 metre sonra polisi arayarak durumu bildirdi.

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Kaza, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün yakıt almak için kavşaktan döndüğü hafriyat kamyonunun dorsesi, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki B.R. isimli çocuğa çarptı. B.R. yere yığılırken, çocuğa çarptığını fark etmeyen kamyon şoförü yoluna devam etti.

ARKADAN GELEN SÜRÜCÜ UYARDI

Bu sırada arkadan gelen bir başka sürücü, kamyon şoförünü uyardı. 500 metre sonra yakıt alacağı akaryakıt istasyonuna giren şoför, polisi arayıp durumu bildirdi.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

R.B., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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#Diyarbakır#Kamyon#Trafik Kazası