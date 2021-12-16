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Cocos BCX nedir?

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Cocos BCX nedir

Cocos-BlockChain Expedition (BCX), "dijital oyun ekonomisinin yeni neslini" oluşturmayı amaçlayan bir platformdur. Cocos, Cocos-BCX blok zincirinin yerel varlığıdır ve işlem ve gaz ücretlerini ödemek için kullanılır , ancak DPoS konsensüsüne ve onun temel blok zinciri yönetimine katılmak için de stake edilebilir. İşte, Cocos BCX hakkında detaylı bilgiler

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Cocos-BCX, çoklu oyun sistemi uyumluluğuna sahip oyunlar için eksiksiz bir çalışma zamanı ortamı yaratmayı amaçlayan ve oyun geliştiricilere blok zinciri oyun geliştirme için kullanıcı dostu bir platform sağlayan halka açık bir blok zinciri platformudur. Ayrıca Cocos-BCX, kullanıcılara oyun içi sanal varlıklar üzerinde tam kontrol ve şeffaflık sağlamayı hedefliyor.

Akılda oyun deneyimi ve oyun ekonomisi ile bir geliştirme ortamı inşa ediyor. Oyun geliştiricileri, blok zinciri programlama dillerini öğrenmeye gerek kalmadan geleneksel oyunları kolayca blok zincirine geçirebilir.

Geliştiriciler ayrıca Cocos-BCX veya üçüncü taraf ekipler tarafından sağlanan işlevleri ve bileşenleri, takas edilemez token (NFT) borsaları, rehin dükkanları ve bankalar gibi oyun ekonomisi altyapıları oluşturmak için kullanabilir. Sonuç olarak, Cocos-BCX, oyuncuların sanal varlıklarını daha iyi yönetmelerine izin verirken "oyunculara daha fazla oyun sunmayı" hedefliyor.

Ayrıca Cocos-BCX, çok zincirli uyumlu varlık standartları ve etki alanları arası ağ geçitleri sağlayarak zincirler arası ve etki alanları arası varlık alışverişini mümkün kılar . Geliştiriciler, oyun içi ekonomilerini en iyi şekilde kolaylaştıran ve varlıklarını evrensel olarak aktarılabilir hale getiren blok zincirlerinde oyunları dağıtma esnekliğine sahip olacaklar. Kullanıcılar ayrıca alım satım ve depolama gibi amaçlarına en iyi şekilde hizmet eden varlıkları farklı zincirler arasında taşıma özgürlüğünden de yararlanabilir.

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