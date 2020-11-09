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Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

Çobanın kaybettiği 55 küçükbaş, dronla bulundu

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Çobanın kaybettiği 55 küçükbaş, dronla bulundu
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ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çoban O.G.G'nin kaybettiği 55 küçükbaşı, dron kullanarak, havadan tespit etti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan O.G.G., Kesikbaş Mahallesi'nde, çobanın otlattığı hayvanlarının kaybolduğu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, çobanın bir anlık dalgınlığından dolayı bölgeden uzaklaştığı ihtimali üzerine, dağlık alanda dronla çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 15 kilometre uzaklıktaki Yeni Kayı bölgesinde küçükbaş sürüsü tespit edildi. Çobanla birlikte bu bölgeye giden ekipler, 55 küçükbaşın O.G.G'ye ait olduğunu belirledi. Küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince O.G.G'ye teslim edildi.

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