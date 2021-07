Co founder, şirketlerin ortaya çıkması, gelişmesi esnasında şirket sahiplerinin kullandığı ibareler arasında yer almaktadır. Genellikle unvan olarak yer alan co founder, anlamı ile merak ediliyor. Peki, co founder ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

CO FOUNDER NE DEMEK?

Co founder, kurucu ortak anlamına gelmektedir. Bir şirkette kurucu ortak olmayı ifade eder. İster iş ister hayır kurumu, yönetim organı, okul, bir grup eğlence şirketi veya başka bir tür kuruluş olsun, yeni bir organizasyon oluşturmak için gereken formasyonel çalışmanın bir kısmını veya tamamını üstlenmiş olan kişidir.

