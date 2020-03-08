CNN TÜRK'ten çarpıcı kadın hikayeleri

CNN TÜRK ekranında ve sosyal medyada paylaşılan filmlerde, #CinayetlereDurDe hashtagi altında kadın ölümleri, şiddet konularına dikkat çekilirken; #SenDeYapabilirsin hashtagiyle kadınların umut veren başarı hikayeleri anlatılıyor.

#CinayetlereDurDe filmlerinde; çalışan, emek veren üç mutlu kadının hayattan nasıl koparıldıkları, üniversiteli bir genç kızın sıradan bir okul gününde hayatının hayallerinin çalınması, 79 yaşında torunlarını büyüten bir teyze olamadan genç yaşında hayatı elinden alınan bir kadın ve mezuniyetine hazırlanan üniversiteli genç kızın yaşadıkları çarpıcı bir dille anlatılıyor. Ayrıca profesyonel Dansçı Burcu Yüce, performansıyla hayalleri acımasızca elinden alınan bir kadını, doğum, kaçış ve ölüm temalarıyla canlandırıyor.

#SenDeYapabilirsin filmlerinde ise, her biri kendi alanında başarılara imza atmış kadınlar kendi hikayelerine vurgu yapıyor ve sen de yapabilirsin sloganıyla mesaj vererek tüm kadınlara umut veriyor, ışık tutuyor.