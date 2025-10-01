CNN Türk'e özel açıklamalar: AK Parti'ye yeni katılım olacak mı?

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Meclis açılışı öncesinde gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Emekli prim gün sayısının düşüşü, doğum izni süreleri ve Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili son durumu aktaran Güler AK Parti'ye yeni katılım olup olmayacağı sorusunu da cevapladı.



Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle;

TBMM HANGİ GÜNDEMLE BAŞLAYACAK?

Bugünkü çalışmayı tamamladıktan sonra yarın ilk oturum başlayacak. Genel Kurul çalışmalarımıza kara yolları trafik kanununa yönelik kanun teklifimiz vardı. O kanunla başlamayı ön görüyoruz.

Suriye Irak tezkeresi ve Lübnan UNIFIL asker gönderme tezkeresi gündeme gelecek. Tahmin ediyorum bu iki tezkereyi bu ay görüşeceğiz.

EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI DÜŞECEK Mİ?

Tabi şu anda bir yasa teklifi gündemimiz yok. Çalışma Bakanlığımızın çalışma yaptığını biliyoruz. Otaya bir taslak geldiğinde gündeme alırız. Ancak elimizde kanun teklifi yok. Ortaya bir yasa teklifi geldiğinde gerekli çalışmayı yaparız

Teknik çalışma çalışma bakanlığımız tarafından devam ediyor. Diğer kamu kurumlarından görüş alınacak. Yasa teklifi olarak gelmesi lazım ki harekete geçilebilsin. Ortaya henüz net bir şey çıkmış değil.

DOĞUM İZNİ ÇALIŞMASI

Bakanlığımız çalışıyor. Aile Bakanlığımız daha etkin bir düzenleme olması için özellikle kadın dernekleri nezdinde birçok görüş öneri aldılar. Çalışma yürütülüyor. Şuanda tüm toplum kesimleri çalışmaları devam ettiriyorlar.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU

Komisyon son aldığı karar içerisinde 31 Aralık 2025 tarihi son bir tarih. Ben unun daha önceki bir tarihte sonlanacağını düşünüyorum. Gerçekten çok nitelikli dinlemeler oldu. Bu ayın sonuna doğru bir ortak bu tutum beklenti kanaat rapora dökülecektir. Bundan sonraki süreçte şuna dikkat etmemiz gerekiyor: Komisyonumuzun esas vasfı toplumsal desteği artırmak. Bunu istiyoruz.

KOMİSYON'DA İMRALI DİNLENECEK Mİ?

Tabi bu komisyonun kendi takdirinde olan bir şey. Komisyon bu güne kadar birçok kesimi dinledi. Kanaat elde edildi. Farklı bakış açıları iletildi. Komisyon kendi değerlendirmesini yapacaktır. Komisyon tamamen kendi iradesiyle belirleyecektir. Bizim dışarıdan söyleyecek bir husus yoktur.

AK PARTİYE GEÇİŞ OLACAK MI?

Siyaset çok dinamik, canlı bir alan. Ak Parti'nin fikirlerini benimsemiş, çalışma sistematiğini kabul etmiş, AK Parti ile çalışmak isteyen herkese kapımız açık. Kimseye kapımızı kapatmış değiliz. Hem vekil, hem belediye başkanı olarak partimizle yol yürümek isteyen, hizmet etmek isteyen bütün arkadaşlarımızla çalışma içerisinde oluruz.



Yakın zamanda görüştüğümüz, konuştuğumuz kişiler var. Böyle bir talepleri ileride olabilir. Şuan somut bir bilgi yok ama olabilir. Yaz boyunca değişik vesilelerle görüştüğümüz arkadaşlarımız var.



İlk grup toplantımızı ilk defa genel merkezimizde yapmayı planlıyoruz. Hem parti grubumuzun hem de sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere diyecekleri vardır. Partimizin kongre salonu buna çok uygun bir ortam. 8 Ekim'deki grup toplantımızı genel merkezde yapmayı planlıyoruz. O toplantıda bazı şeyler olabilir.

CHP'NİN TAVRINI ŞIK BULMUYORUM



Sayın Özel'in açıklamaları var. Burası Gazi Meclis, Kurutuluş Savaşı buradan yönetildi. Malum 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin hedefindeydi, O gün iktidar muhalefet herkes buradaydı. Her türlü zorluk sıkıntıda burası terkedilmedi, burası özel bir alan. Parti içinde birçok sıkıntınız olabilir. Bunu TBMM'ye yansıtmayı, farkı bir tavır sergilemeyi ben doğru bulmam. Ben bu tavrı şık bulmuyorum.