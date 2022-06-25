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CNN TÜRK TUSAŞ tesislerinde ATAK helikopterinin üretimini yerinde inceledi

#ATAK#Helikopter#TUSAŞ

Savunma sanayinin yerli üretiminde başrol oyuncularından ATAK helikopteri, yurtiçi ve yurt dışı görevlerde TSK'nın gücüne güç katan envanterlerin başında geliyor. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, TUSAŞ tesislerinde ATAK helikopterlerinin üretimini yerinde görüntüledi.

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Önce ana gövdesi oluşturuluyor. Sonra da elektronik parçaları yerleştiriliyor. Yüzlerce kişilik mühendis ve teknisyen ordusu binlerce parçayı bir araya getirip, ATAK helikopterlerini göreve hazırlıyor.

Hakkari, Şırnak, Batman’da. Suriye’de veya Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde, güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi ATAK helikopterleri. Üstelik sayısı her geçen gün artıyor. Yerli savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılıyor TUSAŞ tarafından üretilen t129 atak taarruz ve taktik keşif helikopteri.

Sınıfında dünyanın en iyileri arasında 14.5 metre uzunluğundaki helikopter saatte 281 kilometre hıza ve 537 kilometre menzile sahip 3 saat havada kalabilen yerli helikopter, hava ve yerdeki hedefler için füze, roket ve top mermisi ile görev yapıyor.

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Milli Muharip Uçak ve insansız hava araçları başta olmak üzere önemli havacılık projelerine imza atan TUSAŞ tarafından üretilen ATAK helikopterlerine ait özel üretim hangarları var. Yerli helikopterler mühendis ve teknisyenler tarafından bu hangarlarda üretiliyor.

Sahada gösterdiği başarı nedeniyle Türk güvenlik güçlerindeki ATAK helikopteri sayısı her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 80’den fazla yerli helikopter üretildi.

Yerli helikopter bugüne kadar Pakistan'a ve Filipinler'e ihraç edildi. ABD'nin ihracat izni vermemesi nedeniyle Pakistan'a satış yapılamasa da Filipinler'e bugüne kadar 2 helikopter teslimatı yapıldı.

Diğer teslimatlar da 2022 ve 2023 yıllarında tamamlanacak.

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#ATAK#Helikopter#TUSAŞ

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