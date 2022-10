CNN TÜRK Togg'un deneme sürüşünde! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank otomobilin detaylarını anlattı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk araç banttan indi.



CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Bursa 'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'un deneme sürüşüne katıldı. Deneme sürüşünde Fulya Öztürk büyük heyecan yaşarken Bakan Varank deneme sürüşü sırasında Togg'un merak edilen özelliklerini tek tek anlattı.Bakan Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sıfırdan 100'e 4.7 saniyede çıkabiliyor. Bu manada çok güçlü bir araç.



Biz gerçekten geleceğin trendlerini yakalayacağımız bir işe imza attığımıza inanıyorum. Togg bu işi ilk tasarlarken dünyada neler oluyor, otomotiv endüstrisi nereye evrilecek, bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve işe böyle doğuştan elektrikli bir araçla başladı. Biz ilk aracı ilan ettiğimizde 'bu iş için acaba erken mi' diyenler olmuştu. Burada acaba hibritle mi bu işe başlansa deyip söyleyenler olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada...

BUNDAN SONRA HEP ELEKTRİKLİ OTOMOBİL Mİ ÜRETİLECEK?

AB, 2035'te artık elektrikli olmayan araçların, yeni araçların satışının yasaklanacağını söyledi.



Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten önemli bir gün. Cumhuriyetimizin 99. yılında Gemlik Kampüsü'nün açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten güçlü bir araç.

Biz buna bir otomobilden fazlası diyoruz. Bu teknolojik bir alet. Artık hayatın, yaşamın bir parçası. Onun için dünyadaki değişim, dönüşüme öncü olabilecek bir alet.

Ön konsol, tamamen ekran hissi vermeye çalışıyoruz. Regülasyonlardan dolayı parçalı yapmamız gereken yerler var ama bu hissi vermek de önemli... Bu ekranı hem yolcu kullanabilecek hem şoför kullanabilecek. Buradaki bütün katma değerleri kullanabileceğiniz bir ekran olacak.



Şu anda içine bindiğimiz araç inşallah Mart ayında satışa çıkmış olacak. Bu elektrikli bir araç. Çevreci bir araç.

2030'A KADAR 5 FARKLI MODEL ÇIKACAK

Fiyat konusunu başından beri arkadaşlarımız dile getiriyorlar. Bir kere şunu bilmemiz lazım; bu bir ticari proje. Ve sosyal sorumluluk projesi değil. Burada aslında Togg, bir araç üretmekten ziyade bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bu markanın hayatına devam etmesi lazım. Bu şirketin sürdürülebilir olması lazım. Bu manada da tabii ki fiyat politikalarını kendileri belirliyorlar.



Yani o rakam telaffuz etmedik hiçbir zaman. Etmiyoruz da. 18 derecelik bir eğimi şu anda tırmanıyoruz. Bu C segment SUV bir araç. Ama C segment araçlardan çok daha hacimli. Ve teknik özellikleriyle, konfor özellikleriyle adeta C ve D sınıfı bir araç diyebiliriz. Aslında C Plus bir araç. İnşallah aynı platformun üzerinde 5 farklı model gerçekleştirilecek. C Segment SUV ile piyasaya çıkıyor 2025 yılında Sedan modeli çıkacak.



Peyderpey diğer araçlar üretilmeye başlanacak. 5 modele erişildiğinde fabrika maksimum üretim kapasitesine erişmiş olacak. 175 bin araç, 4 bin 300 vatandaşımıza istihdam oluşturacak, dolaylı 20 bin istihdam oluşturacak. Fabrikayı buradan görüyoruz, bu fabrikanın temelini 2020'de attık ve 2.5 yıl gibi kısa bir sürede bu işi yapmak müthiş. Pandemi döneminde bu fabrika tamamlandı. Bu araçlar o fabrikadaki seri üretim bandından çıkıyorlar. Bu Türkiye'nin gurur projesi. Ben 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızdaki heyecanı görüyorum.Nereye gidersem gideyim çocuğundan yaşlısına herkes diyor ki; 'Sayın Bakanım bu araç ne zaman çıkacak?, Ne zaman piyasaya çıkıyor?'. Ben Togg logolu şeyler giyiyorum sokakta bazen bunu insanlar tanıyor, beni tanımıyorlar. O kadar insanların sahiplendiği bir proje. 3 senede Türkiye'nin en bilinen markalarından bir tanesini oluşturmayı başardı arkadaşlarımız. Togg dediğinizde herkes biliyor. O manada da gerçekten güzel bir iş. Test pistinde seninle bir tur attık. Hızını, gücünü gördün.Burası yeşillikler içinde bir fabrika. Avrupa'nın en çevreci boyahanesine sahip bir fabrika. Geri dönüşüm özellikleri, yenilenebilir enerji özellikleri ile de gerçekten örnek olabilecek bir fabrika. Örnek bir fabrikadan örnek bir teknolojik cihazı çıkarıyor arkadaşlarımız. Türkiye'nin gururu olacak.

Bu sizin hayatınızın bir parçası olacak. Fırını buradan kapatmanız bir tarafa, son dönemde Togg paydaşlarla işbirlikleri imzalamaya başladı. alışverişinizi buradan yapabileceksiniz. Size teslime dilecek paketin size nasıl ulaştırılacağını belki aracınız söyleyecek. Artık otomobiller sizi bir yerden bir yere götüren aletler değil. Artık yeni dünyada, değişen endüstride Togg gibi yenilikçi projeler size hayatın içerisindeki elektronik cihazları sunuyorlar.



Türkiye'nin otomobili projesi de önümüzdeki dönemde vatandaşlarımızın hayatının bir parçası olacak, yaşam alanının bir parçası olacak. Siz eğer aracınızı alıp akşam eve götürdüğünüzde standart bir 220 wolt prize taktığınızda aracın maliyetleri çok düşmüş oluyor. Benzinin, dizelin 5'te biri fiyata siz yakıt sarfiyatı ile gitme şansına sahip oluyorsunuz.Normal bir araç kadar servis ihtiyacı olmayacak, parça sayısı az olduğu için arıza gibi bir durum sözkonusu olmayacak. Elektrikle normal yakıtın 5't ebiri maliyetlerle seyahat edebileceksiniz

İLK ETAPTA BÜYÜKELÇİLERE VERİLECEK



Varank: Türkiye'nin otomobilinin ben büyükelçilerimize yakışacağına inanıyorum. Bugün Türkiye'de her ülke büyükelçisi kendi aracını kullanmaya çalışıyor. Büyükelçilere yakışacağına inanıyoruz. Büyükelçilerimiz bu araca binsinler, ülkelerini tanıtsınlar. Türkiye Yüzyılı'nın ilk icraatlarından bir tanesi.