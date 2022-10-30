CNN TÜRK Togg'un deneme sürüşünde! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank otomobilin detaylarını anlattı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.
Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.
Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk araç banttan indi.
Sıfırdan 100'e 4.7 saniyede çıkabiliyor. Bu manada çok güçlü bir araç.
Biz gerçekten geleceğin trendlerini yakalayacağımız bir işe imza attığımıza inanıyorum. Togg bu işi ilk tasarlarken dünyada neler oluyor, otomotiv endüstrisi nereye evrilecek, bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve işe böyle doğuştan elektrikli bir araçla başladı. Biz ilk aracı ilan ettiğimizde 'bu iş için acaba erken mi' diyenler olmuştu. Burada acaba hibritle mi bu işe başlansa deyip söyleyenler olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada...
BUNDAN SONRA HEP ELEKTRİKLİ OTOMOBİL Mİ ÜRETİLECEK?
AB, 2035'te artık elektrikli olmayan araçların, yeni araçların satışının yasaklanacağını söyledi.
Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten önemli bir gün. Cumhuriyetimizin 99. yılında Gemlik Kampüsü'nün açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten güçlü bir araç.
Biz buna bir otomobilden fazlası diyoruz. Bu teknolojik bir alet. Artık hayatın, yaşamın bir parçası. Onun için dünyadaki değişim, dönüşüme öncü olabilecek bir alet.
Ön konsol, tamamen ekran hissi vermeye çalışıyoruz. Regülasyonlardan dolayı parçalı yapmamız gereken yerler var ama bu hissi vermek de önemli... Bu ekranı hem yolcu kullanabilecek hem şoför kullanabilecek. Buradaki bütün katma değerleri kullanabileceğiniz bir ekran olacak.
Biz gerçekten geleceğin trendlerini yakalayacağımız bir işe imza attığımıza inanıyorum. Togg bu işi ilk tasarlarken dünyada neler oluyor, otomotiv endüstrisi nereye evrilecek, bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve işe böyle doğuştan elektrikli bir araçla başladı. Biz ilk aracı ilan ettiğimizde 'bu iş için acaba erken mi' diyenler olmuştu. Burada acaba hibritle mi bu işe başlansa deyip söyleyenler olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada.
2030'A KADAR 5 FARKLI MODEL ÇIKACAK
Fiyat konusunu başından beri arkadaşlarımız dile getiriyorlar. Bir kere şunu bilmemiz lazım; bu bir ticari proje. Ve sosyal sorumluluk projesi değil. Burada aslında Togg, bir araç üretmekten ziyade bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bu markanın hayatına devam etmesi lazım. Bu şirketin sürdürülebilir olması lazım. Bu manada da tabii ki fiyat politikalarını kendileri belirliyorlar.
Yani o rakam telaffuz etmedik hiçbir zaman. Etmiyoruz da. 18 derecelik bir eğimi şu anda tırmanıyoruz. Bu C segment SUV bir araç. Ama C segment araçlardan çok daha hacimli. Ve teknik özellikleriyle, konfor özellikleriyle adeta C ve D sınıfı bir araç diyebiliriz. Aslında C Plus bir araç. İnşallah aynı platformun üzerinde 5 farklı model gerçekleştirilecek. C Segment SUV ile piyasaya çıkıyor 2025 yılında Sedan modeli çıkacak.
Bu sizin hayatınızın bir parçası olacak. Fırını buradan kapatmanız bir tarafa, son dönemde Togg paydaşlarla işbirlikleri imzalamaya başladı. alışverişinizi buradan yapabileceksiniz. Size teslime dilecek paketin size nasıl ulaştırılacağını belki aracınız söyleyecek. Artık otomobiller sizi bir yerden bir yere götüren aletler değil. Artık yeni dünyada, değişen endüstride Togg gibi yenilikçi projeler size hayatın içerisindeki elektronik cihazları sunuyorlar.
İLK ETAPTA BÜYÜKELÇİLERE VERİLECEK
Varank: Türkiye'nin otomobilinin ben büyükelçilerimize yakışacağına inanıyorum. Bugün Türkiye'de her ülke büyükelçisi kendi aracını kullanmaya çalışıyor. Büyükelçilere yakışacağına inanıyoruz. Büyükelçilerimiz bu araca binsinler, ülkelerini tanıtsınlar. Türkiye Yüzyılı'nın ilk icraatlarından bir tanesi.