CNN Türk Oval Ofis’e damga vurdu... İlk kez bir ABD Başkanı Türk televizyonunu övdü

Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 23:45

Tüm dünyanın yakından takip ettiği, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki görüşmesine CNN TÜRK damgasını vurdu. İki liderin görüşme öncesi Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada ilk soru CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’dan geldi. Paksoy’un sorusu üzerine yaşanan diyalogda Başkan Trump ilk kez bir Türk televizyonunu övdü.

ABD başkanlığının en tanınan sembollerinden biri olan Oval Ovis’in tanıklık ettiği olayda Paksoy’un, “Obama ve Biden yönetiminin birçok aptal karar verdiğini söylediniz. Bir verdiğini örnek de şuydu; Patriotları satmadınız Türkiye’ye, bu da Türkiye’nin F35 programından çıkarılmasına sebep oldu. Siz, Türkiye’de bir anlaşma yapıcı olarak biliniyorsunuz. Bu hatayı geri döndürmek için ne yapabilirsiniz?” sorusu Donald Trump’ı keyiflendirdi. Sorunun ardından Başkan ile CNN TÜRK ABD Temsilcisi Paksoy arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Paksoy’a, “Sen hangi ülkedensin, nerede çalışıyorsun?” diye soran Trump, Türkiye ve CNN TÜRK yanıtları üzerine, “CNN’i sevmiyorum ama CNN TÜRK’ü seviyorum” sözleriyle hem dünyada hem de sanal medyada gündem oldu.

