CNN Türk Oval Ofis’e damga vurdu... İlk kez bir ABD Başkanı Türk televizyonunu övdü

ABD başkanlığının en tanınan sembollerinden biri olan Oval Ovis’in tanıklık ettiği olayda Paksoy’un, “Obama ve Biden yönetiminin birçok aptal karar verdiğini söylediniz. Bir verdiğini örnek de şuydu; Patriotları satmadınız Türkiye’ye, bu da Türkiye’nin F35 programından çıkarılmasına sebep oldu. Siz, Türkiye’de bir anlaşma yapıcı olarak biliniyorsunuz. Bu hatayı geri döndürmek için ne yapabilirsiniz?” sorusu Donald Trump’ı keyiflendirdi. Sorunun ardından Başkan ile CNN TÜRK ABD Temsilcisi Paksoy arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Paksoy’a, “Sen hangi ülkedensin, nerede çalışıyorsun?” diye soran Trump, Türkiye ve CNN TÜRK yanıtları üzerine, “CNN’i sevmiyorum ama CNN TÜRK’ü seviyorum” sözleriyle hem dünyada hem de sanal medyada gündem oldu.