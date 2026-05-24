CNN TÜRK muhabirine Ali Mahir Başarır'dan saldırı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 16:07

Özgür Özel'in genel merkezden TBMM'ye yürüyüşünü takip eden CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, Özgür Özel'e soru sorduktan sonra korumaların müdahalesine uğradı. Bekmezci'ye CHP'li Ali Mahir Başarır tokat attı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel merkezine polis müdahalesinin ardından binadan ayrılarak TBMM'ye yürümeye başladı. Özel, yürüyüşü sırasında kendisine soru soran Murat Bekmezci'ye 'KJ'de adımın altına ne yazıyorsun CNN TÜRK" yanıtını verdi.

ÖZEL'İN YANITINDAN SONRA BEKMEZCİ'YE SALDIRI

Bu tepkinin üzerine Özgür Özel'in çevresinde bulunan korumalar Bekmezci'ye müdahale etti. Bekmezci, korumaların müdahalesi sürerken CHP'li Ali Mahir Başarır'ın saldırısına uğradı. Bekmezci, saldırganlara "sadece soru soruyorum" diye yanıt verse de müdahale devam etti. Saldırıyı anlatan Bekmezci, "Önce korumalar beni çekip elimden mikrofonu aldı, ardından Ali Mahir Başarır'ın saldırısına uğradım. Arkaya çekildim sol kulağıma tokat atıldı." dedi.

PARTİLİLER ÜZERİNE YÜRÜDÜ

CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, Ali Mahir Başarır ve Özgür Özel'in korumalarının müdahalesine maruz kaldıktan sonra ayrıca partililerin tacizine uğradı. Partililer Bekmezci'nin üzerine yürüdü. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Murat Bekmezci'ye kalabalığın müdahalesini engelledi.

