CNN TÜRK muhabirine Ali Mahir Başarır'dan saldırı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel merkezine polis müdahalesinin ardından binadan ayrılarak TBMM'ye yürümeye başladı. Özel, yürüyüşü sırasında kendisine soru soran Murat Bekmezci'ye 'KJ'de adımın altına ne yazıyorsun CNN TÜRK" yanıtını verdi.

ÖZEL'İN YANITINDAN SONRA BEKMEZCİ'YE SALDIRI

Bu tepkinin üzerine Özgür Özel'in çevresinde bulunan korumalar Bekmezci'ye müdahale etti. Bekmezci, korumaların müdahalesi sürerken CHP'li Ali Mahir Başarır'ın saldırısına uğradı. Bekmezci, saldırganlara "sadece soru soruyorum" diye yanıt verse de müdahale devam etti. Saldırıyı anlatan Bekmezci, "Önce korumalar beni çekip elimden mikrofonu aldı, ardından Ali Mahir Başarır'ın saldırısına uğradım. Arkaya çekildim sol kulağıma tokat atıldı." dedi.

CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, Ali Mahir Başarır ve Özgür Özel'in korumalarının müdahalesine maruz kaldıktan sonra ayrıca partililerin tacizine uğradı. Partililer Bekmezci'nin üzerine yürüdü. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Murat Bekmezci'ye kalabalığın müdahalesini engelledi.