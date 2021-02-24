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Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen oldu

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Bilgisi ve 40 yıllık birikimiyle Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, bundan böyle CNN Türk izleyicisiyle buluşacak.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı olarak ekranda yer alacak olan Şen, "CNN Türk haber televizyonculuğunda çok önemli bir marka. Artık ben de CNN Türk ailesinin bir parçasıyım. 40 yıllık birikimim ve yaptığım çalışmalarla hava, su, iklimle ilgili doğru bilgileri CNN Türk yayınlarıyla geniş kitlelere duyurabilecek olmaktan çok mutluyum. Havayla ilgili son gelişmeler için herkes CNN Türk ekranlarında olsun. İlk bilen siz olun" dedi.

 

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