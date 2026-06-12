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CNN TÜRK 'keşif' görüntülerine ulaştı! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur'un katili cinayeti böyle anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Aynur Kanbur#Kadın Cinayeti#Bülent Gündüz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 11:00

İstanbul Şişli'deki evinin önünde 10 yıl önce silahla vurularak öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz 'keşif' için dün olay yerine getirildi. CNN TÜRK 'keşif' görüntülerine ulaştı. Katil zanlısı Bülent Gündüz, olay günü takip ettiği güzergahı ve cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

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Olay, 24 Mart 2016'da saat 20.05 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'ta meydana geldi. 90'lı yıllarda kurulan 'Mezdeke' dans grubunun üyesi olan Aynur Kanbur (49), yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde şüpheli bir erkek tarafından tabancayla birden fazla kez ateş edilerek öldürüldü. Olay yerindeki incelemelerin ardından bulunan boş kovanlar, aradan geçen süreye rağmen başka bir olay ya da silahla eşleşmedi.

CİNAYET 10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Katilin bulunması için bir süre sonra özel bir ekip kuruldu. Ekip, şüphelinin Mecidiyeköy’de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüsüne ulaştı. Şapkalı olduğu belirlenen saldırganın eşkalini belirleyen polis onun nereden Metrobüse bindiğini tespit etmek için aylarca çalıştı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekibin sadece bu işle ilgilenerek 4 bin saatlik güvenlik kamera görüntülerini incelediği öğrenildi.

CNN TÜRK keşif görüntülerine ulaştı Mezdeke dansçısı Aynur Kanburun katili cinayeti böyle anlattı

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Güvenlik kamera görüntülerini ağır çekim modunda izleyen cinayet polisleri, şapka kullanan şüphelinin, Avcılar metrobüs istasyonundan Mecidiyeköy’ye doğru yola çıktığını belirledi. Polis bu gelişme üzerine bu duraktan otobüse binen tüm erkekleri incelemeye aldı. 16-50 yaş grubundaki bin 700 kişi akbil kayıtlarından bulunarak tek tek incelendi. İnceleme sonucunda Aynur Kanbur’un akrabası olduğu tespit edilen Bülent Gündüz'ün ismine ulaşıldı. Bülent Gündüz'ü inceleme altına aldığında hareketlerinin katille uyuştuğunu tespit etti.

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İFADESİ ALINDI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Gündüz, ilk sorgusunun ardından cinayeti itiraf etti. Avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kambur’u öldürdüğünü söyleyen Gündüz'ün olayı tüm detayları ile anlattığı belirtildi. Şüpheli Gündüz'ün "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

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'KARGOCU OLDUĞUMU SÖYLEYEREK KAPIYI AÇTIRDIM'

Olay günü yanına silahını alarak Avcılar’dan metrobüse bindiğini anlatan Bülent Gündüz, "Onun evinin önüne kadar yürüdüm. Bir süre bekledim. Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra oradan yaya olarak kaçtım. Beşiktaş’a kadar yürüdüm. Orada silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm" dediği öğrenildi.

AYNUR KANBUR'UN ABLASI: AKRABA OLDUĞUMUZU SÖYLÜYOR AMA BEN TANIMIYORUM

Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış, dün saat 11.30 sıralarında Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine gelerek ifade verdi. Kardeşinin katilinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Kıymış'ın ifadesinde "Şüpheli uzaktan akraba olduğumuzu söylüyor ama ben itiraf eden kişiyi tanımıyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan Bülent Gündüz ile Aynur Kanbur'ün 2009 yılında Bebek'te karşılaştıkları, burada Kanbur'un dansözlük yaptığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığı tespit edildi.

CNN TÜRK keşif görüntülerine ulaştı Mezdeke dansçısı Aynur Kanburun katili cinayeti böyle anlattı

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'KEŞİF' GÖRÜNTÜLERİNE CNN TÜRK ULAŞTI

Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz dün 'keşif' için olay yerine getirildi. 'Keşif' görüntülerine CNN TÜRK ulaştı. Şüpheli Gündüz, olay günü takip ettiği güzergahı ve cinayeti nasıl işlediğini yetkililere anlattı. Gündüz, "Zilin üzerinde Aynur Kanbur yazıyordu. 'Aynur Kanbur mu' dedim, 'evet' dedi. 'Paketiniz var' dedim. Açtı. Dairesi giriş katta sağdaydı. Ben onunla konuşmaya çalıştım. O beni tanıdı sima olarak. Eskiden bir görüşmüşlüğümüz vardı. Beni tanıyınca küfürlü konuşmaya üzerime gelmeye başladı. Ben de çıkardım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim zaten. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum; 1-2-3... Fazlası olabilir belki onu hatırlamıyorum. Kendimde değildim yani. Dışarı çıktım koşa koşa... Sağdan aşağı doğru koştum. Kimseyi görmedim. Siyah şapka ve siyah montum vardı" ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK keşif görüntülerine ulaştı Mezdeke dansçısı Aynur Kanburun katili cinayeti böyle anlattı

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