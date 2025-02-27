İmralı'nın çağrısının içeriği ne? Çağrıya ilişkin yeni detaylar: 'Artık silah bırakma gereklilik'

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7 kişilik DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. Gözler yapılacak açıklamada. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova gelişmelerle ilgili canlı yayında önemli bilgiler aktardı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İmralı'dan net bir açıklama bekleniyor yani silahların bırakılması ve örgütün feshi... Edindiğim bilgilere göre; kendisi ile görüşecek olan 7 kişilik heyete 1 sayfalık bir açıklama verecek onlara kendi açıklamasını okuması da söz konusu olabilir. Bu 1 A4 ya da 1 buçuk sayfaya yazdığı açıklamada öncelikle PKK'nın kuruluşunu anlatması silahlı mücadele gerekçesinin anti demokratik uygulamalar, Kürt kimliğinin tanınmaması vb. gibi nedenlere başlatıldığına dikkat çekmesi bekleniyor. Ardından da gelinen noktada demokratik açılımlar, atılan adımlar ve elbette jeopolitik gelişmeler nedeni ile PKK'nın artık silahlı mücadeleyi sürdürmesinin bir anlamının kalmadığını vurgulaması söz konusu.

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"ARTIK SİLAH BIRAKMA GEREKLİLİK"

Artık silah bırakmanın bir gereklilik olduğuna atıfta bulunması ve siyasi düzlemde demokratik mücadeleyi işaret etmesi bekleniyor aynı zamanda Öcalan'ın PKK'yı feshettiğini açıklaması da yine beklentiler arasında tam ifadesi ne olacak hep birlikte göreceğiz ama büyük ihtimalle kendisi örgüt ele başı olarak fesih kararı alacak gibi duruyor.

"AF YOK, UMUT HAKKI GÜNDEMDE DEĞİL"

Peki bu çağrıyı niçin yapacak karşılığında ne aldı? Bu soru çok soruluyor. Edindiğim bilgilere göre hiçbir pazarlık yok açıklamasında da silah bırakmayı ve feshi şarta bağlamaması neden feshettiğini gerekçeleri ile açıklaması beklentisi çok yüksek. Her fırsatta bu çağrının devlete değil PKK'ya yani terör örgütüne yönelik olacağı zaten vurgulanmıştı. Çağrının doğrudan adresi terör örgütü ve uzantıları. O çağrı sonrası örgütün ne karşılık vereceği beklenip görünecek.

Af çıkar mı? Af yok. Umut hakkı da çok konuşuldu. O da yok. İmarlı'da kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Şehit ailelerini rahatsız edecek herhangi bir adım olmayacak diye ifade ediliyor."