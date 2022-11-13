CNN TÜRK görüntüledi! Aylar sonra kullanılmaya başlanacak... İşte Karadeniz'den çıkartılan doğal gaz

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Artık sona geliniyor... Filyos'tan başlayıp Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'na, yani 170 kilometre uzunluğunda, boru hattı döşenmeye başlandı. O borular döşendikten sonra Filyos'tan tüm Türkiye'ye dağıtım başlayacak.

Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak ile başlayan bu süreç Türkiye'yi enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltacak.

Türkiye bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazı 2023 yılında, yani aylar sonra, kullanmaya başlayacak. Türkiye'nin on yıllık doğal gaz ihtiyacı karşılanmış olacak.

CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Ahmet Polat Yavuz Sondaj Gemisi’nde bir gün geçirdi.

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CNN TÜRK EKİBİ YAVUZ SONDAJ GEMİSİNDE

Her sabah ve akşam mühendisler mutlaka toplantı yapıyor. Gemide 206 personel var, bir ay çalışıp bir ay izin yapıyorlar. İşleri zor ama hepsi gururlu. Güvenlik de üst seviyede. Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından anbean takipteler. Gemide spor salonu da sosyal alanlar da var. Mühendisler için her şey düşünülmüş. 8 katlı bir gemi. Asansör de var burada. Mühendisler bu asansörleri kullanıp katlara ulaşıyorlar.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Önce denizin altı incelendi, araştırıldı, keşfedildi sonra müjde olarak açıklandı. Onlarca mühendis Türkiye’nin sondaj gemilerinde harıl harıl çalışıyor, doğal gazı çıkarmak için uğraşıyor. Biz de Yavuz sondaj gemisine inip bir gece geçireceğiz.

1,5 saatin ardından Yavuz gemisine iniyoruz. Bu gemilerde hataya yer yok. İndiğimizde gözümüze itfaiyeciler çarpıyor. Helikopterde olağanüstü bir durum olursa hemen müdahale edebilmek için. En ufak bir hata geminin patlamasına neden olabilir çünkü altı gaz yüklü. Gemi o kadar büyük ki bir yerden bir yere geçmek o kadar kolay olmuyor. Yavuz Sondaj gemisi 230 metre uzunluğunda ve 8 katlı.

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İŞTE TÜRKİYE'NİN BEKLEDİĞİ O doğal gaz!

Türkiye artık Karadeniz’deki gazı çıkarma faaliyetlerinin sonuna geliyor. Yavuz Sondaj gemisi de bu gazı çıkarmaya başladı.

Her geminin ayrı bir görevi var. Bu gemi artık gazı çıkarma ev yakma işlemini yapıyor. Yani son vuruş bu geminin.

Hava karardığında gazın yakıldığı yeri görmek istiyoruz. Ateşe karşı korumalı kıyafetlerle geçiyoruz. Gazın ateşlendiği noktadayız. Çok tarihi anları ekrana getiriyoruz. Denizin derinliklerinden çıkarılan o gazın ateşlendiğini görüyorsunuz. Yaklaşık 1 yıl sonra Türkiye bu gazı kullanacak.

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Kuyu Tamamlama Mühendisi İsmail Şahin Yılmaz da şu bilgileri paylaştı:

Milli projede olmak büyük bir gurur. İnanılmaz gurur verici. Sakarya Gaz Sahası’nın gazı burada yanıyor ve 2023 yılının ilk çeyreğinde de bu gaz karada olacak. Şu an bu ateş yanıyorsa biz gazı karaya götüreceğiz demektir. Artık son aşamaya gelindi denilebilir. Bundan sonra 1-2 aşama daha var. Fatih Sondaj Gemisi sondaj operasyonlarına devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi de gazın bu halde yakılabilmesi için adımları gerçekleştiriyor. Hepsinin ayrı ayrı görevleri var.

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Şu an temizlik aşaması devam ediyor. Kuyudaki sıvıyı temizliyoruz. Sıvıyla birlikte gaz da geliyor. Yanıcı gaz olduğu için olduğu gibi bunu atmosfere bırakamıyoruz. Yanarak tehlikesini gideriyoruz. Kesinlikle insanın tüylerini diken diken ediyor.

Gemi Güvenli Zabiti Semih Kaynaş da şu bilgileri verdi:

Halkımız müsterih olsun. Biz buradayız, görevimizin başındayız. Gördüğünüz gibi Karadeniz gazı burada yanıyor.

Sondaj ve Kuyu Tamamlama Mühendisi Necip Bektaş da şöyle konuştu: Yerli ve milli bir projemizin içinde yer almaktan büyük zevk ve mutluluk hissediyorum. Orada yanan ateş içimizi ısıttı. İnşallah en kısa sürede karaya ulaştıracağız.