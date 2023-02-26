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CNN TÜRK, enkaza dönen Antakya'yı sokak sokak gezdi

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#Antakya#Hatay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 15:23

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Kahramanmaraş depreminde en büyük yıkımı alan Hatay Antakya'da, enkaz yığınlarının bulunduğu sokaklardaki çalışmaları paylaştı. Kentte 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Fulya Öztürk, "Size hiç sağlam bir yapı gösteremedim yayın sırasında. Ne yazık ki tablo çok üzücü." ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş depremiyle yerle bir olan kentlerin başında Hatay'ın Antakya ilçesi geliyor. Antakya sokaklarındaki son durum CNN TÜRK'te ekranlara geldi. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, kentteki ağır hasarı şu sözlerle izleyicilere aktardı:

Türkiye'nin dört bir yanından emniyet mensupları buraya geldi. Yoğun bir güvenlik önlemi var. Gece saatlerinde de havadan güvenlik önlemi alınıyor. Eski yapı da yeni yapı da hepsi yıkıldı. Rönesans Yapı yeniydi, 'Cennetten bir köşe' diye vaat edilmişti orası da yıkıldı. Burada sağlam kalan bina sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

CNN TÜRK, enkaza dönen Antakyayı sokak sokak gezdi

ÇOK SAYIDA RİSKLİ YAPI VAR

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Enkazlar kaldırılıyor ama bölgede her enkazda kepçeler çalışmıyor. Çünkü bu enkazların yakınında çok sayıda riskli yapı var. Antakya'da binlerce bina yıkıldı ve enteresan yıkımlar görüyoruz.

Bölgede binalarda hasar tespit çalışması yapılıyor. Her çalışma yapılan binalar ağır hasarlı çıkıyor.

CNN TÜRK, enkaza dönen Antakyayı sokak sokak gezdi

20 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti bu şehirde depremde. Size hiç sağlam bir yapı gösteremedim yayının sırasında. Ne yazık ki tablo çok üzücü. İşte Hatay sokaklarında son durum bu.

CNN TÜRK, enkaza dönen Antakyayı sokak sokak gezdi

40 BİN BİNA YIKILDI, ÇOK SAYIDA ACİL YIKILMASI GEREKEN BİNA VAR

Antakya'da durum gerçekten çok kötü. 40 bin bina yıkıldı Hatay'da. Çok sayıda ağır hasarlı. Acil yıkılması gereken bina sayısı binlerle ifade ediliyor. Depremzedeler çadır kentlerde yaşama tutunmaya çalışıyor. Antakya'nın nüfusu 400 bin. Çok sayıda taşınan oldu. Şu an Antakya'da depremzedelerle çalışanların toplam sayısı 150-200 bin. Bir yandan konteyner kentler kuruluyor burada.

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CNN TÜRK, enkaza dönen Antakyayı sokak sokak gezdi

Çok üzücü, çok dramatik. Bir ilçenin ne hale geldiğini bu yayınla sizlere gösteriyoruz.

Deliller alınıyor bir yandan. Duvarlardan karotlar alınıyor. Enkaza dönen bu şehirde, bu ilçedeki son durumu sizlere aktardık.

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