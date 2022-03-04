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CNN TÜRK ekibine ateş açılmıştı... Canlı yayında dehşet anlarını anlattılar

#Ukrayna#CNN Türk#Rusya

CNN TÜRK ekibinden Samet Güner ve Caner Emre Kınacı Lviv'de saldırıya uğramıştı. Dün gece araçlarına ateş açılmıştı. O anları canlı yayında anlatan CNN TÜRK muhabiri Samet Güner "Gerçekten düşündüğümüzde bile içimiz hâlâ ürperiyor." ifadelerini kullandı.

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CNN TÜRK muhabiri Samet Güner, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam Kiev'e giderken, son kontrol noktasından askerlerin geçebilirsiniz demesine rağmen bize açıldı. O anları ekranlarda paylaştık. Gerçekten düşündüğümüzde bile içimiz hâlâ ürperiyor. Şoke olduk ve çözüm üretmeye çalıştık. Oradan kaçtık ama şarapneller yüzünden lastiklerimiz patlamıştı. İşte bizim için kurşunlanmak bir korkuydu ardından ateş hattından çıkamamak başka bir korkuydu. Çünkü ateş edildi, şarapnellerin üzerinden hızla döndük ve gördüğünüz gibi işte tekerlerimiz bu hali aldı.

CNN TÜRK ekibine ateş açılmıştı... Canlı yayında dehşet anlarını anlattılar

Ama sonrasında oradan çıkmamız lazım. 1-2. km ilerlediğimizde sol tarafta ormanın içinde yanan yerleri gördük. Dedik ki bir hava bombardımanı yapılmış ve daha da korktuk. Hızla çıkmak istedik.

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"BU LASTİKLE 15-20 KM. GİTTİK"

Biz çıkarken de lastiklerimiz bu hale geldi. Aslında bu sonradan patlağı büyümüş lastiklerden biri. Şimdi şu bagajda asıl patlayan lastiğimiz, 15-20 km gittiğimiz lastiğimiz bu. Görüyorsunuz lastiğimizden geriye hiçbir şey kalmamış durumda. Sadece jant kalmış durumda.

CNN TÜRK ekibine ateş açılmıştı... Canlı yayında dehşet anlarını anlattılar

Hiçbir şey kalmadı. İşte bunun üzerinde gittik. Bunun üzerinde gitmek problem değil. Çünkü orada ateş edilmiş size. Bomba sesleri geliyor, silah seslerini duyuyorsunuz, çatışma vardı. Hava bombardımanı var dedik, sadece kaçmayı düşündük. 

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#Ukrayna#CNN Türk#Rusya

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