CNN TÜRK ekibi Karkamış'ta roket isabet eden apartmanda: Duvar tamamen ortadan ayrılmış

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CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, Karkamış'ta terör örgütü PKK/YPG tarafından atılan roketlerden birinin isabet ettiği apartmana girdi.

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İşte Mücahit Topçu'nun roket isabet eden apartmandaki izlenimleri...

Hain terör örgütü PKK'nın saldırısı Karkamış'ta bir apartmanın çatı katına isabet etti. Şarapnel parçaları binadan kopan parçalar merdivenleri ciddi anlamda tahribata uğratmış durumda. Patlamanın şiddetiyle demir kapı fırlayıp tam da merdivenin üzerinde asılı kalmış durumda.

"ÇATI KATININ TAMAMINA YAKINI HASAR GÖRDÜ"

Patlamanın şiddeti o kadar fazlaydı ki demir kapı tamamen yerinden sökülmüş durumda. PKK'lı teröristlerin atmış olduğu roket bu binanın çatı katına isabet etti. Çatı katının tamamına yakını hasar gördü, ciddi bir zayiatın olduğunu söylemek mümkün. Saldırıların ardından tablo bu...

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"DUVAR TAMAMEN ORTADAN AYRILMIŞ DURUMDA"

Çatı katının altındaki evlerde de ciddi manada zarar olduğunu söylemek mümkün. Duvar tamamen ortadan ayrılmış durumda.