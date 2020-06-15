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Haber Giriş: 15.06.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

CNN Türk canlı yayınında deprem anları!

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Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri izleyicilere aktarmak için bölgede bulunan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, kentte meydana gelen artçı depreme canlı yayında yakalandı.

Bingöl'de dünkü 5.7'lik depremin ardından bugün de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bingöl dışında Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Sarsıntıyla vatandaşlar büyük panik yaşarken, can ve mal kaybı olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Bölgede olan ve dünkü depremin izlerini aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayında depreme yakalandı. Yaşanan panik anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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