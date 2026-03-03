CNN Türk canlı yayınına İsrail sansürü: Ekip gözaltına alındı

Haberin Devamı

CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman Tel Aviv'de son durumu anlatırken bir anda yanlarına bir İsrailli güvenlik gücü gelerek önce kamerayı eliyle kapatmak istedi. Ardından kamera kadrajdan çıktı ve canlı yayın kesildi.

SIĞINAKTAN ÇIKIŞ ANLARI EKRANA YANSIYINCA MÜDAHALE GELDİ

Bölgedeki gelişmeleri aktaran muhabir Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, saldırı anında yaşananları ve sivillerin sığınaklara yöneldiği süreci izleyicilere aktarıyordu. İran’ın füze saldırısının hemen sonrasında, halkın sığınaklardan çıkış anlarının ekrana yansıtıldığı sırada yayına müdahale edildiği ifade edildi.

CANLI YAYIN KESİLDİ, CNN TÜRK EKİBİ GÖZALTINA ALINDI

Canlı yayın esnasında İsrailli güvenlik güçlerinin ekibe yaklaşarak yayını durdurduğu bildirildi. Müdahale anında muhabirin, İsrail’de medya üzerindeki kısıtlamalara ve özellikle yabancı basın mensuplarının zaman zaman benzer uygulamalarla karşı karşıya kaldığına dikkat çektiği öğrenildi. Yayının, bu değerlendirmelerin hemen ardından kesilmesi dikkat çekti.

Yayını İsrail sansürüne uğrayan CNN Türk ekibi, gözaltına alındı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: KONUYU HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU GÖZALTI KARARI KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.