Haber Giriş: 23.02.2020 - 21:45,
CNN TÜRK canlı yayını sırasında deprem oldu
İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'ün Van'daki son durumu bildirdiği canlı yayın sırasında deprem meydana geldi.
CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, Van'ın Özpınar köyünde sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşanan son durumu anlatırken depreme yakalandı. Deprem anı kameraman Halil Kahraman'ın kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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