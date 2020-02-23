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Haber Giriş: 23.02.2020 - 21:45,Son Güncelleme:/

CNN TÜRK canlı yayını sırasında deprem oldu

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İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'ün Van'daki son durumu bildirdiği canlı yayın sırasında deprem meydana geldi.

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, Van'ın Özpınar köyünde sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşanan son durumu anlatırken depreme yakalandı. Deprem anı kameraman Halil Kahraman'ın kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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