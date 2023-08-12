CNN TÜRK Adıyaman'da! İşte depremzedelere verilecek örnek daireler

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adıyaman'da kalıcı konutlar için çalışmalar hızla devam ediyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kalıcı konutlarla ilgili son durumu CNN TÜRK Özel Haber Şefi Fulya Öztürk'e anlattı.

KONUTLAR VATANDAŞLARA NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İlk etabın ekim ayı sonunda teslim edileceğini söyleyen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 'Cumhurbaşkanımızın verdiği bir söz var. O söz sağdığız. 33 bin 750 konutun ihalesi yapıldı ve inşaatı devam ediyor. Bunların bir kısmı kırsal konut yani köylere yapılan tek katlı konutlar. Bir kısmı da şehir merkezlerimizdeki konutlarımız. Bunlarla ilgili verilen söz içerisinde tamamı 1 yıl içerisinde teslim edilecek şekilde çalışıyoruz.

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HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Başvurular devam ediyor. Vatandaşlarımızın belirli hasar durumunda olanlar hak sahibi oluyorlar. Bir de yerinde dönüşüm programımız var. Yerinde dönüşüm veya bizim yaptığımız konutları tercih ediyorlar. Daha sonrasında istedikleri bölgeye göre başvuruda daha sonrasında da Noter kurası çekilerek vatandaşlarımıza bu konutlar kendilerine teslim ediliyor. Süreç bu şekilde işleniyor.

DEPREMZEDELERE ÖDEME KOLAYLIĞI

Onun zaten kanuni bir prosedürü var. Kanuni prosedüre göre belirli bir süre ödemesiz daha sonrası faizsiz çok düşük koşullarla. Normalde teslimden sonra 2 yıllık ödemesiz periyotları var. Yerinde dönüşümde ise 10 yıllık periyot var.

ÖRNEK DAİRE

Neti 85 metrekare 3+1 ama çok iyi dizayn edildiği için çok güzel bir hacmi var. 2 tuvalet var. Biri girişte. Bir çamaşır odası var. Bir de tuvalet, banyo var. Dip kısımda da 3 tane odamız var. Bir tanesi daha büyük bir yatak odası. Hepsinin hacmi gayet yeterli. Burada tabi yeni nesil mimarinin çok etkisi var.

Ön tarafta bir de küçük balkonumuz var. Bunlar en modern tekniklerle depreme dayanıklı olarak inşa ediliyor. Zaten malum TOKİ'nin yaptığı konutlar ülke genelinde hasar görmedi. Tüel kalıp dediğimiz sistemle yapılıyor. Onun için çok seri şekilde inşa ediliyor.