CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Başkanı Trump ile aralarında geçen CNN Türk diyaloğunu anlattı

CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ikili görüşmeye dair izlenimlerini aktardı.

Paksoy, görüşmede ilk soruyu sorma fırsatını kendilerinin bulduğunu ve F-35 programı ile Patriot füzeleri konusunu gündeme getirdiğini belirtti. Trump, soruya yanıt vermeden önce hangi ülkeden geldiğini sordu; Paksoy Türkiye’den olduğunu ve CNN TÜRK’te çalıştığını söylediğinde Trump, şaşkınlığını dile getirerek kısa bir süre “İnanamıyorum” dedi.

Görüşme sırasında salonda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı, Savunma Bakanı ve Enerji Bakanı ile gülüşmeler yaşandı.

Trump CNN ile olan Amerikan iç siyasetindeki anlaşmazlıklarına rağmen CNN TÜRK’ü sevdiğini ifade ederek bir işaret yaptı; Paksoy, “CNN’i sevmiyorum ama sana bayıldım tarzı bir yaklaşım oldu” dedi.