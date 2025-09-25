×
Gündem Haberleri

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Başkanı Trump ile aralarında geçen CNN Türk diyaloğunu anlattı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 20:20

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Erdoğan’a duyduğu kişisel saygıyı vurgularken, CNN ile olan Amerikan iç siyaset tartışmalarına rağmen CNN TÜRK’ü sevdiğini belirtti. Paksoy yaşananları CNN Türk ekranlarında anlattı.

CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ikili görüşmeye dair izlenimlerini aktardı. 

Paksoy, görüşmede ilk soruyu sorma fırsatını kendilerinin bulduğunu ve F-35 programı ile Patriot füzeleri konusunu gündeme getirdiğini belirtti. Trump, soruya yanıt vermeden önce hangi ülkeden geldiğini sordu; Paksoy Türkiye’den olduğunu ve CNN TÜRK’te çalıştığını söylediğinde Trump, şaşkınlığını dile getirerek kısa bir süre “İnanamıyorum” dedi.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Başkanı Trump ile aralarında geçen CNN Türk diyaloğunu anlattı

Görüşme sırasında salonda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı, Savunma Bakanı ve Enerji Bakanı ile gülüşmeler yaşandı.

Trump CNN ile olan Amerikan iç siyasetindeki anlaşmazlıklarına rağmen CNN TÜRK’ü sevdiğini ifade ederek bir işaret yaptı; Paksoy, “CNN’i sevmiyorum ama sana bayıldım tarzı bir yaklaşım oldu” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
