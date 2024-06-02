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CNN Türk ABD Temsilcisi Paksoy'a FETÖ'cü hain saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Yunus Paksoy#CNN Türk#FETÖ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 20:43

Dün akşam, CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy FETÖ terör örgütünün elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki örgüt kampından yayın yaptığı sırada saldırıya uğradı. Bir FETÖ'cü Paksoy'u önce arabayla ezmeye çalıştı arından otomobilden çıkıp yumruk atmaya başladı. Canlı yayındaki o saldırıya Ankara'dan da peşpeşe tepkiler geldi.

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CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ liderinin yaşadığı yerde saldırıya uğradı.

Saldırgan, Paksoy'un üzerine araba sürdü. Paksoy, saldırgana "Ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı?" diyerek tepki gösterdi.

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#Yunus Paksoy#CNN Türk#FETÖ

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