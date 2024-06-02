CNN Türk ABD Temsilcisi Paksoy'a FETÖ'cü hain saldırdı

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CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ liderinin yaşadığı yerde saldırıya uğradı.

Saldırgan, Paksoy'un üzerine araba sürdü. Paksoy, saldırgana "Ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı?" diyerek tepki gösterdi.