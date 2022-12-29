CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2023'te yapılacak ödeme tarifesi Resmi Gazete'de

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Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2023 yılı ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarife kapsamında, ücretlere yüzde 122.93 oranında artış yapıldı. CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için bin 447, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 2 bin 254, asliye ceza mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2 bin 481, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için bin 36 lira, ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 4 bin 451 lira ödenecek.

Ayrıca görevlendirilen müdafi ve vekiller, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2 bin 481, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 4 bin 451 ve Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için de 5 bin 11 lira alacak.

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Tarife, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.