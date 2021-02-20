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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Cizre'de EYP'li saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Cizre'de EYP'li saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına 7 kişiden 2'si bina bahçesine düzenlenen EYP'li saldırının şüphelisi oldukları gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın 'gençlik yapılanması'nın son dönemde gerçekleştirdiği EYP'li saldırı ve terör eylemlerinin şüphelileri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si 15 Şubat'ta İdil Caddesi'ndeki binanın bahçesinde düzenlenen EYP'li saldırının şüphelisi oldukları gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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